TikTok y LaLiga amplían su acuerdo de colaboración

Rollo Goldstaub, director global de Asociaciones con la Industria del Deporte de TikTok, destacó que el alcance internacional del fútbol español en TikTok experimentará una ampliación en su comunidad global durante el próximo año, permitiendo que tanto aficionados como nuevos públicos compartan y celebren momentos de algunos de los principales clubes del mundo. Esta proyección forma parte de la renovación del acuerdo de colaboración estratégica entre la red social y LaLiga, que afianza a TikTok como socio prioritario en el ámbito de la innovación en contenidos digitales para la competición, según publicó la propia organización.

LaLiga y TikTok informaron mediante un comunicado conjunto que la plataforma reforzará su rol como espacio de referencia para los contenidos oficiales de la liga española, así como para la difusión de imágenes y experiencias orientadas a la comunidad de hinchas. Según detalló el medio, la colaboración renovada permitirá que contenidos audiovisuales exclusivos lleguen antes que en cualquier otro canal a TikTok, facilitando a los usuarios acceso anticipado a imágenes inéditas y realidades digitales ligadas al fútbol profesional español.

Las dos entidades indicaron que la alianza tendrá impacto en 28 países, lo cual abre la puerta a experiencias digitales diversificadas para millones de aficionados. Entre las novedades, se encuentran los “hubs” temáticos y el impulso de hashtags como #laligaeasports y #laligahypermotion dentro de la aplicación, que servirán de punto de encuentro y seguimiento para las interacciones de la comunidad. El contenido en tiempo real, vinculado a los días de partido, también se integrará a la dinámica de la plataforma social, según consignó el comunicado.

TikTok expresó que su objetivo es mantener el liderazgo global en la distribución de productos deportivos digitales, apostando a soluciones que potencien el negocio audiovisual y habiliten la participación activa de usuarios con clubes y jugadores de alto perfil. Goldstaub resumió el efecto de la colaboración señalando que la plataforma se siente "orgullosa de conservar el vínculo con LaLiga para desarrollar experiencias diferenciadas", según citó el comunicado difundido a la prensa.

Desde LaLiga, Alfredo Bermejo, director de Estrategia Digital, recalcó que el acuerdo responde a la intención sostenida de acercar el campeonato a seguidores distribuidos en distintos mercados del mundo. Bermejo sostuvo que esta alianza "facilita la oferta de contenidos novedosos y el contacto con nuevas generaciones", mencionando además que apoya la consolidación del crecimiento internacional de la liga española. El responsable digital subrayó la utilización de espacios como la "Detail Page" de LaLiga y el "Search Hub" dentro de la propia red para optimizar la visibilidad de los partidos, canalizando a la audiencia hacia los difusores locales en cada territorio.

El comunicado conjunto remarcó que tanto LaLiga como TikTok mantendrán la apuesta por la innovación al diseñar contenidos específicos para las audiencias jóvenes y cosmopolitas que congrega la plataforma. La estrategia contempla incorporar nuevas funcionalidades y promover la interacción entre usuarios y protagonistas del campeonato. Según reportó la organización, el acuerdo permitirá que las historias, goles y acciones de los principales encuentros tengan presencia inmediata entre la comunidad digital, ampliando la cobertura de la competición y diversificando el acceso a los momentos más destacados.

De acuerdo con la información incluida en el anuncio, la alianza busca reforzar la dimensión participativa de la experiencia futbolística, fomentando que los usuarios contribuyan al relato global del campeonato mediante la creación y compartición de clips, reacciones y comentarios en tiempo real. Tanto los responsables de TikTok como los voceros de LaLiga consideran que la colaboración puede consolidar nuevas formas de seguimiento y consumo de los contenidos deportivos entre los grupos más jóvenes y en los mercados emergentes, según reportó la patronal futbolística.

El comunicado finalizó enumerando los pilares de la renovación: protagonismo internacional, priorización de la publicación de contenidos exclusivos en TikTok y nuevas fórmulas de interacción digital, todo enmarcado dentro de la estrategia conjunta de llevar el fútbol español a una audiencia internacional cada vez más amplia y digitalizada.