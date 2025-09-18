María 'la jerezana' confirma que la relación de José María Almoguera y Alejandra Rubio es nula

En los últimos meses, han sido numerosas las ocasiones en las que José María Almoguera ha intentado acercarse públicamente a Alejandra Rubio, tendiéndole la mano para verse en privado y conocer tanto a su novio Carlo Costanzia, como al hijo que tienen en común, que en diciembre cumplirá un año y al que no ha visto todavía. Sin embargo, y a pesar de negar por activa y por pasiva que tenga ningún problema con su primo, lo cierto es que la hija de Terelu Campos no ha movido ficha y el encuentro no se ha producido, por lo que el propio hijo de Carmen Borrego estallaba hace varias semanas reconociendo que se ha cansado ya y que, aunque adora a la influencer, no va a insistir más para quedar si ella no confía en él.

Un reencuentro que sí ha tenido lugar este miércoles en la celebración del 60 cumpleaños de Terelu, al que ha asistido la familia Campos al completo. Sin embargo, los que creían que los primos posarían juntos para acabar con los rumores de mala relación se han equivocado, puesto que los nietos de María Teresa Campos han evitado coincidir ante las cámaras.

"La veo todas las semanas, ¿eh? me la cruzo en Telecinco mogollón. Es mi prima pequeña. Bueno, cosas que pasan... Ahora nos vamos a celebrar el cumple" apuntaba con una sonrisa José María a su llegada a la fiesta, intentando quitar hierro a la expectación por su encuentro 'público' con Alejandra.

Unas declaraciones que contrastan con las de su novia María 'la jerezana', que muy sincera ha reconocido que la relación entre los primos es nula actualmente: "Ojalá hablen, a mí lo que me importa es que todo vaya bien y que en algún momento vuelvan a ser los primos que eran antes, y ya está, que estoy segura que va a ser así aunque a día de hoy no haya comunicación".

Confesando que le da "pena" que no se hablen "porque son familia", la concursante de realities es "positiva" y espera que tarde o temprano se produzca un acercamiento, aunque ha dejado claro que en casa José María no habla de Alejandra. "Pues me habla poco, la verdad que en casa no hablamos nada más que de nuestras cosas, pero bien, todo bueno, la verdad. Yo quiero que vaya todo bien, claro que sí" añade.

¿Y a ella, le cae bien la novia de Carlo Costanzia? Como admite, "no la conozco. La he saludado dos veces en Telecinco, fue algo rápido, pero ya está, no la conozco más. Cuando la conozca pues te diré, pero seguro que bien y seguro que me cae fenomenal, claro que sí".