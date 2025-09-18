Mar Flores, su potente reflexión tras el posado familiar de su exmarido, Carlo Costanzia, con Terelu Campos

La reciente publicación de Mar Flores en sus redes sociales ofreció una reflexión sobre la importancia de aceptarse a uno mismo y buscar la serenidad frente a la crítica pública. Según informó el medio, la modelo compartió en su cuenta de Instagram un fragmento de un vídeo con palabras que instan a anteponer la autoestima, focalizando el mensaje en el valor de amarse frente al espejo, sin depender de la validación ajena. Esta publicación se produjo tras la aparición de una imagen familiar que reunió a su exmarido, Carlo Costanzia di Costigliole, con Terelu Campos, generando numerosas interpretaciones sobre el trasfondo de esta instantánea.

De acuerdo con lo publicado, en el contexto de rumores sobre un distanciamiento irreparable en la relación que Flores mantiene con Costanzia, la celebración del 60 cumpleaños de Terelu Campos cobró especial relevancia. La presentadora eligió incluir en la celebración a su consuegro, manifestando así un apoyo explícito al italiano ante la controversia que despertaron las memorias recientes de la modelo. En aquellas páginas, Flores describió episodios complicados vividos junto a Costanzia di Costigliole, abordando cuestiones como el abuso físico y psicológico que asegura haber sufrido, además de narrar supuestos intentos de desprestigio y la sustracción de su hijo, a quien, según sus declaraciones, Costanzia habría llevado a Italia sin notificarle, manteniéndolo allí durante meses cuando aún era pequeño.

El posado familiar encabezado por Terelu Campos incluyó también a Carlo Costanzia, Alejandra Rubio y el propio abuelo paterno del nieto de Terelu. El medio informó que muchos interpretaron esta composición familiar como un posible mensaje indirecto dirigido a Mar Flores, especialmente tras la publicación de su biografía, donde la narración de los conflictos personales ha sido uno de los ejes centrales.

Flores, por su parte, hizo pública su reflexión horas después del evento, al cual, según consignó el medio, no habría recibido invitación y hasta el momento sigue sin haber tenido oportunidad de coincidir con Terelu Campos. En sus stories de Instagram, la modelo publicó un vídeo de la actriz Sheryl Lee Ralph con el mensaje: "Y para quien esté viendo esto, acércate a la pantalla y escucha. No tienes por qué gustarle a la gente. La gente no tiene por qué amarte. Ni siquiera tienen por qué respetarte. Pero cuando te mires al espejo, más vale amar lo que ves. Más vale amar lo que ves". Este extracto fue interpretado por los seguidores como una respuesta, en tono sereno y reflexivo, ante la exposición y las críticas derivadas de la publicación de sus memorias y la situación familiar actual.

El medio señaló que la tía de Laura Matamoros no se ha mostrado públicamente incómoda por no formar parte de la celebración, sino que ha optado por centrar el discurso en el cuidado personal y en la estabilidad emocional. Las declaraciones autobiográficas de Mar Flores han provocado reacciones diversas, tanto en medios de comunicación como en su entorno cercano. La postura de Terelu Campos ha quedado reflejada en la elección de acompañar y respaldar a Costanzia di Costigliole pese a la polémica existente, mientras que la figura de Mar Flores sigue generando debate a partir de sus testimonios.

Dentro de sus memorias, Flores ahonda en aspectos delicados como los problemas de adicción y las dificultades de conducta de su hijo, así como el paso por prisión del joven, asuntos que han ensombrecido la dinámica familiar y suscitado la atención de la prensa. Según detalló la misma fuente, la modelo también apunta contra su exmarido por actos que cataloga como maltrato y manipulación, sumando el episodio de la retirada temporal de su hijo cuando era niño.

La repercusión de estas acusaciones ha influido no solo en la percepción pública de los protagonistas, sino en la manera en que los miembros de la familia y allegados se posicionan. Terelu Campos, al invitar a Costanzia y presentarlo en el posado con familiares y amigos, evidenció una toma de partido, lo que añade un nuevo capítulo al entramado familiar en torno a Mar Flores.

El impacto de la exposición mediática se ha hecho visible en las redes sociales de la modelo, donde decidió responder, tal como publicó el medio, mediante un mensaje centrado en el fortalecimiento de la autoestima. La reflexión difundida por Flores giró sobre la idea de no depender de la aprobación social, invitando a la autoaceptación como eje central para sobrellevar la presión del escrutinio público.

Tras la publicación de sus memorias y la aparición de la imagen familiar durante la fiesta de Terelu Campos, la atención mediática permanece sobre Mar Flores y su entorno, analizando cada gesto y comentario en la búsqueda de nuevas claves sobre el futuro de las relaciones familiares que involucran a la modelo, su exmarido y los distintos integrantes de la familia Campos.