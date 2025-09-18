El hielo marino del Ártico alcanza su mínimo anual

Con el fin del verano acercándose en el hemisferio norte, la extensión del hielo marino en el Ártico se redujo a su mínimo anual el 10 de septiembre.

Según la NASA y el (NSIDC) National Snow and Ice Data Center, la cobertura total de hielo marino, con 4,60 millones de kilómetros cuadrados, empató con la de 2008, ocupando el décimo lugar en la lista de los más bajos registrados. En el hemisferio sur, donde el invierno está llegando a su fin, el hielo antártico aún se acumula, pero se mantiene relativamente bajo en comparación con los niveles de hielo registrados antes de 2016.

Las áreas de hielo que cubren los océanos en los polos fluctúan a lo largo de las estaciones. El hielo se acumula a medida que el agua del mar se congela durante los meses más fríos y se derrite durante los meses más cálidos. Sin embargo, el hielo nunca desaparece por completo en los polos.

En el océano Ártico, la superficie cubierta por el hielo suele alcanzar su mínimo anual en septiembre. Desde que los científicos de la NASA y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) comenzaron a rastrear el hielo marino en los polos en 1978, su extensión ha ido disminuyendo en general a medida que aumentan las temperaturas globales.

"Si bien la superficie de hielo marino del Ártico de este año no alcanzó un mínimo histórico, es consistente con la tendencia a la baja", afirmó en un comunicado Nathan Kurtz, jefe del Laboratorio de Ciencias Criosféricas del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland.

El hielo ártico alcanzó su menor extensión registrada en 2012. El científico especializado en hielo Walt Meier, del NSIDC de la Universidad de Colorado, Boulder, atribuye este mínimo histórico a una combinación de calentamiento atmosférico y patrones climáticos inusuales. Este año, la disminución anual del hielo se asemejó inicialmente a los cambios de 2012. Si bien el derretimiento disminuyó a principios de agosto, no fue suficiente para cambiar la tendencia a la baja interanual. "Durante los últimos 19 años, la cobertura mínima de hielo en el Océano Ártico ha caído por debajo de los niveles anteriores a 2007", afirmó Meier. "Esto continuará en 2025".

EL HIELO MARINO ANTÁRTICO SE ACERCA A SU MÁXIMO ANUAL

A medida que el hielo en el Ártico alcanza su mínimo anual, el hielo marino alrededor de la Antártida se acerca a su máximo anual. Hasta hace poco, el hielo en el océano alrededor del Polo Sur ha sido más resistente que el hielo marino en el Norte, con una cobertura máxima que aumentó ligeramente en los años anteriores a 2015. "Este año parece inferior al promedio", afirmó Kurtz. "Pero el sistema antártico en su conjunto es más complejo", lo que dificulta predecir y comprender las tendencias del hielo marino en la Antártida.

Aún no está claro si la menor cobertura de hielo en la Antártida persistirá, afirmó Meier. "Por ahora, estamos atentos" para ver si los niveles más bajos de hielo marino alrededor del Polo Sur son permanentes o solo una parte de una fase pasajera.