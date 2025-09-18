Álvaro Escassi revela en qué punto está su relación con Sheila Casas tras su ruptura

Durante su reciente convalecencia tras una intervención de menisco, Álvaro Muñoz Escassi se ha centrado en su recuperación y en distanciarse del entorno mediático, limitando su exposición pública. En este contexto, el exconcursante de programas televisivos ha ofrecido declaraciones acerca del fin de su relación con Sheila Casas y la situación actual entre ambos, descartando cualquier posibilidad de reconciliación. Según publicó el medio, después de asistir al desfile de Ágatha Ruiz de la Prada en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, donde se le vio desplazándose con muletas, Escassi afirmó que se encuentra soltero y mantiene apenas contacto con la abogada.

De acuerdo con la información, Álvaro Muñoz Escassi decidió reaparecer públicamente tras retirarse durante varias semanas a raíz de la cirugía necesaria por una lesión que sufrió en ‘Supervivientes’. Según detalló el medio, tras disfrutar de unos días en Mallorca junto a sus compañeros Borja González y Álex Adrover, Escassi no acudió a la fiesta del 60 cumpleaños de Terelu Campos debido a este viaje y a sus compromisos personales en ese periodo.

En relación a su vida sentimental, la prensa había especulado sobre el posible inicio de una relación con una joven identificada únicamente como influencer de unos cuarenta años, con quien habría compartido varias actividades durante el verano. Según reportó el medio, Escassi decidió no confirmar ni desmentir estos rumores y, al preguntársele sobre su estado sentimental, indicó que se encuentra solo y que disfruta pasar tiempo consigo mismo, declarando: "Estoy más solo muchas veces... ¿Yo? ¿Que yo no estoy solo? Me encanta estar solo. Yo al que más me quiero del mundo es a mí mismo. No, es verdad. Yo estoy muy solitario. No me da mucho tiempo, pero sí estoy". Estas afirmaciones proveen una visión clara sobre cómo afronta su situación actual tras la ruptura definitiva con Sheila Casas.

Sobre el contacto con Casas, el jinete recalcó que desde la separación, ocurrida poco después de regresar de Honduras, no ha vuelto a verla. "No nos vemos nada, estamos hablando poco, pero bien. Sé que está muy bien", aseguró Escassi según consignó el medio, precisando que la distancia se mantiene tanto para preservar la cordialidad como para evitar interpretaciones erróneas o rumores sobre posibles reconciliaciones. Explicó que no han coincidido en público precisamente para no fomentar especulaciones acerca de su vínculo actual.

Respecto a asuntos legales derivados de episodios anteriores, Escassi prefirió no abordar los detalles del proceso judicial pendiente con Valeri Cuéllar, la persona con la que cometió una infidelidad a su expareja y a quien posteriormente denunció por extorsión. "Está todo arreglado, todo perfecto", comentó, enfatizando que "ya eso está más acabado que... Eso ya está más terminado, por Dios", rechazando extenderse sobre este tema y manifestando su incomodidad ante el escrutinio continuo sobre su vida privada.

En lo concerniente a su postura sobre figuras conocidas de su entorno, Escassi manifestó afecto hacia Mar Flores, protagonista de una controversia a raíz de la publicación de sus memorias ‘Mar en calma’. Expresó aprecios hacia Flores, señalando: "La conozco, la quiero mucho. De hecho te he mentido, le tengo mucho cariño, he coincidido con ella varias veces y es muy simpática, muy linda y me lleva mucho aprecio. No he leído nada, pero espero que pare el tema pronto y que le vaya bien porque no me gusta que nadie sufra. Y menos Mar que la conozco", según citó el medio.

Durante esta etapa, el jinete ha manifestado estar centrado en sí mismo, priorizando su bienestar físico tras la operación y transmitiendo que se siente tranquilo en su situación personal tras la ruptura. El medio relató que su reciente aparición pública y las declaraciones sobre sus relaciones y asuntos legales ponen fin a semanas de especulaciones sobre su vida sentimental y profesional.