Tamara Falcó acude al tanatorio de José María Castellano

Por Newsroom Infobae

Rostros conocidos se han dejado ver este miércoles en el Tanatorio de La Paz, en Madrid, para despedir al empresario y economista José María Castellano quien fue consejero delegado de Inditex y presidente de Novagalicia Banco.

Entre todos ellos, Tamara Falcó y Simoneta Gómez-Acebo, que no han querido dejar pasar la oportunidad de mostrar sus condolencias a todos sus allegados.

José María fallecía en la madrugada de este miércoles 17 de septiembre, en Madrid. Fue presidente de Greenalia, compañía de la que poseía desde junio del 2020 el 6% de las acciones. Con una amplia experiencia como gestor e inversor, fue desde 1985 miembro del Consejo de Administración de Inditex, grupo del que en 1997 fue nombrado vicepresidente y consejero delegado.

EuropaPress

