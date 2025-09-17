Rüdiger apadrina la presentación de la colección de Under Armour 'UAxMansory'

El nuevo espacio de 300 metros cuadrados de Under Armour en El Corte Inglés de la Puerta del Sol en Madrid ha concentrado la atención del sector al convertirse en el único lugar donde puede adquirirse la colección exclusiva ‘UAxMansory’. Esta propuesta une a la marca deportiva con el especialista en personalización de automóviles de lujo, Mansory, en un intento por ampliar los horizontes tanto de la moda deportiva como del lujo personalizado. La noticia principal radica en la presentación de la colección, apadrinada por el internacional alemán del Real Madrid, Antonio Rüdiger, según detalló El Corte Inglés.

Tal como publicó El Corte Inglés, Antonio Rüdiger fue el encargado de presentar esta cápsula limitada, que surge de la colaboración entre Under Armour y Mansory. La nueva tienda, ubicada en pleno centro de Madrid, refuerza el compromiso de la firma deportiva con la capital española y representa uno de los pasos más definidos de su estrategia de crecimiento en el país, según detalló Kevin Ross, director general de Under Armour EMEA. Ross declaró: “La apertura de este espacio en pleno centro de Madrid marca un hito clave en la estrategia de Under Armour en España. Queremos ofrecer a los consumidores un destino único donde se unan alto rendimiento deportivo y estilo de vanguardia, mostrando además la propuesta del fútbol como parte de nuestros planes de crecimiento.”

Bajo el nombre ‘UAxMansory’, la colección integra elementos asociados al alto rendimiento futbolístico con detalles propios de la sofisticación estética que maneja Mansory en la personalización de vehículos de lujo. Según informó El Corte Inglés, la colección cápsula está compuesta por veinte piezas diseñadas para fusionar prestaciones técnicas propias del deporte con la elegancia y el diseño característico de la moda deportiva moderna. La colaboración, según consignó el mismo medio, representa un avance en la dirección de Under Armour, que busca posicionarse en proyectos que trasciendan el ámbito deportivo tradicional.

El lanzamiento de la ‘UAxMansory’ no se limita únicamente a la oferta de productos exclusivos. De acuerdo con El Corte Inglés, la estrategia incluye también una campaña donde los futbolistas Antonio Rüdiger y Achraf Hakimi, defensa del Paris Saint Germain, asumen el papel de modelos y protagonistas en una pasarela creada para la ocasión. La aparición de estos referentes internacionales en la campaña busca destacar la dualidad entre funcionalidad deportiva y propuesta estética.

El nuevo espacio de Under Armour en Sol no solo acoge la mencionada colaboración, sino que, según informó El Corte Inglés, también exhibe las líneas principales de la marca: fútbol, sportswear, train, run y baloncesto, además de otras ediciones limitadas y colaboraciones especiales. La apertura del local coincide con una estrategia de refuerzo de la presencia de Under Armour en entornos urbanos emblemáticos y busca consolidar la capital española como un centro de referencia para las últimas tendencias del deporte y la moda.

El medio también detalló que este tipo de alianzas refleja un cambio de tendencia en la industria deportiva, donde las marcas exploran colaboraciones con referentes de ámbitos tan distintos como el automovilismo de lujo. Esta línea de trabajo, representada en la colección ‘UAxMansory’, pone de relieve la integración de conceptos que van más allá de la funcionalidad habitual del vestuario deportivo, integrando aspectos asociados al diseño y la exclusividad.

El evento de presentación tuvo lugar con la participación de Antonio Rüdiger, quien no solo es uno de los protagonistas de la campaña, sino que también representa la conexión directa de la marca con el fútbol internacional. Según reportó El Corte Inglés, la selección del Real Madrid como embajador oficial del lanzamiento busca reforzar la marca y su posicionamiento entre los consumidores de productos deportivos de alto nivel.

En el espacio recientemente inaugurado, los visitantes pueden explorar tanto las colecciones clásicas de Under Armour como lanzamientos que, hasta ahora, no estaban disponibles en el país. De acuerdo con la información difundida, la colección ‘UAxMansory’ destaca dentro del catálogo disponible y se presenta como el principal atractivo durante esta primera etapa del nuevo local en la Puerta del Sol.

La iniciativa, confirmada por fuentes oficiales de Under Armour y recogida por El Corte Inglés, se alinea con la tendencia de ediciones limitadas y colaboraciones intersectoriales dentro del sector moda-deporte. El medio subraya que la colección es de venta exclusiva en el espacio madrileño, lo que suma un componente de exclusividad y convierte al establecimiento en un punto de encuentro para aficionados al fútbol, seguidores de la moda y entusiastas del diseño automotriz.

Por último, la marca comunicó que la apuesta por la personalización, la innovación tecnológica en materiales y diseño, así como la unión con figuras internacionales del deporte, responde al objetivo de consolidar una oferta diferenciada dentro del mercado español. Según reiteró Kevin Ross a El Corte Inglés, la apuesta en la capital española es vista por la compañía como una oportunidad para acercar nuevas experiencias a los consumidores e impulsar el reconocimiento de la firma en el sector.