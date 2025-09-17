Muere un trabajador humanitario de MSF tras un ataque israelí en Gaza

El personal sanitario de la organización Médicos Sin Fronteras alertó que Husein Alnayar no sobrevivió a las heridas causadas por un bombardeo israelí cerca de su refugio en la Franja de Gaza. Según publicó MSF este miércoles, Alnayar murió el martes, cinco días después de haber resultado herido por metralla en ese ataque aéreo que lesionó también a su cuñada y sobrino, a pesar de los esfuerzos médicos realizados tras el incidente. Se trata del decimotercer miembro de MSF que pierde la vida desde que se intensificó la ofensiva militar israelí en el enclave palestino, tras los ataques del 7 de octubre de 2023. La ONG reiteró su denuncia sobre la inseguridad permanente para los civiles en la zona y exigió, una vez más, un alto el fuego inmediato y protección para la población.

De acuerdo con el comunicado difundido por Médicos Sin Fronteras, el ataque ocurrió cerca de la tienda de campaña donde Alnayar y su familia buscaban protegerse. Pese a recibir tratamiento médico, Alnayar no pudo superar la gravedad de las heridas sufridas, situación que el personal de MSF calificó como prueba de la ausencia de espacios seguros en Gaza, subrayando la vulnerabilidad a la que están expuestos tanto la población civil como los trabajadores humanitarios. MSF expresó su profunda consternación y repudió la muerte de Alnayar, quien actuaba como enfermero y colaboraba desde enero de 2024 en las clínicas de la organización en Deir al Balá y Jan Yunis. Además, en periodos previos, Alnayar trabajó como técnico de esterilización en un proyecto destinado a la reconstrucción de extremidades en el Hospital Al Auda, sumando experiencia en distintas labores médicas en el territorio.

Tal como reportó MSF, la muerte de Alnayar se suma a la de otros doce miembros de la organización, lo que desde el comienzo del conflicto ha representado una pérdida significativa de personal humanitario por causa de los ataques militares en la Franja, situación que la ONG destaca reiteradamente en sus declaraciones públicas. En el mismo mensaje, Médicos Sin Fronteras comunicó: "Esto no es un trágico accidente; es, una vez más, una demostración de que no existe refugio seguro en la Franja de Gaza". Además, la organización subrayó la necesidad urgente de implementar un alto el fuego inmediato y garantizar la protección de la población civil, recordando el impacto directo de las acciones militares en quienes brindan asistencia médica y trabajan en el terreno.

El incremento del número de víctimas coincide con cifras suministradas por las autoridades gazatíes, gestionadas por Hamás, que estiman en más de 65.000 los palestinos muertos desde el inicio de la ofensiva israelí. Estas cifras aparecen en medio de denuncias de organismos internacionales sobre la conducción de las militares en el enclave, en particular por el bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria, agravando la situación de emergencia sanitaria y alimentaria que ya enfrentan los habitantes de Gaza, precisó la ONG en su comunicado.

Según detalles recogidos por Médicos Sin Fronteras, las condiciones actuales dificultan el desplazamiento y la protección tanto de la población como de los equipos humanitarios, quienes operan en entornos de extrema inseguridad. La organización lamentó la continuidad de los combates y la persistencia de bombardeos en zonas residenciales, lo que limita la capacidad de asistencia y pone en riesgo la vida de trabajadores sanitarios y pacientes.

Médicos Sin Fronteras, al reiterar la gravedad de la situación, renovó el pedido a las partes involucradas para garantizar la seguridad de los civiles y del personal que desarrolla tareas humanitarias en Gaza. Además, la entidad insistió en la urgente necesidad de facilitar el ingreso de ayuda sin restricciones y de implementar una solución que permita proteger a quienes han resultado afectados por la violencia.