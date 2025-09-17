Mar Flores pone tierra de por medio y se marcha de Madrid

Luego de la reciente publicación de unas memorias que abordaron aspectos sensibles de su familia, Mar Flores ha optado por alejarse temporalmente de Madrid. La convivencia entre la modelo y su hijo Carlo Costanzia se ha visto afectada por la exposición pública de su vida personal, especialmente tras coincidir ambos en la grabación de un programa televisivo, según informó la revista Semana.

El medio Semana detalló que madre e hijo, pese a formar parte del elenco del nuevo espacio ‘Decomasters’ emitido por Televisión Española, mantienen una relación distante y prácticamente nula comunicación. Según publicó la revista, las tensiones aumentaron después de que Carlo leyese el libro escrito por su madre, al punto de que habría intentado cancelar el contrato que lo unía al programa como pareja televisiva de la modelo. “Ha tenido duras negociaciones para echar atrás el contrato porque no quería participar con su madre en este programa. No quiere trabajar con su madre, ni verla siquiera”, aseguró Semana.

Mar Flores, al ser abordada por Europa Press tras el reportaje de Semana, minimizó cualquier señal de conflicto. “El lunes empezamos a grabar el programa y estamos encantados, felices los dos”, respondió ante las preguntas de la prensa. La modelo incluso reaccionó con una risa al ser cuestionada sobre si no se dirigían la palabra durante las grabaciones: “Ay, dios estamos encantados los dos”, respondió a Europa Press.

La publicación de las memorias ha generado efectos colaterales más allá del distanciamiento entre madre e hijo. El entorno familiar se ha visto alterado, ya que según reportó Semana, el padre de Carlo Costanzia habría decidido presentar una demanda contra su exmujer a raíz de los testimonios recogidos en el libro sobre su relación. Además, el propio Carlo se mostró incómodo con los relatos escritos por Mar Flores respecto a sus experiencias personales, que incluyen sus luchas con las adicciones y su paso por prisión, asuntos que la modelo expuso en el texto y que, según Semana, provocaron disconformidad en su hijo.

Durante la semana anterior, Mar Flores había declarado que desconocía si su hijo había leído ya el contenido de sus memorias. La reciente aparición de ambos ante las cámaras, después de la información publicada por Semana, evidenció que el distanciamiento persiste, ya que durante las grabaciones no interactuaron de manera visible. De acuerdo a Europa Press, la modelo se ha mostrado dispuesta a ofrecer otra versión de los hechos distinta a la relatada en Semana, subrayando que la experiencia en el programa de televisión es positiva para ambos.

Estas circunstancias coinciden con versiones que circulan en medios del espectáculo sobre episodios de desencuentro en la familia de Mar Flores, intensificados por las revelaciones del libro. La participación conjunta en el programa televisivo ‘Decomasters’ se presenta así en un contexto de relaciones familiares tensas y creciente atención mediática, según consignó Semana. La situación, marcada por la exposición y comentarios en prensa, continúa desarrollándose entre declaraciones cruzadas, decisiones legales por parte del padre de Carlo y aparentes esfuerzos de Mar Flores por matizar la controversia.