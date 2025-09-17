Kallas presentará hoy la propuesta para suspender parcialmente el acuerdo comercial con Israel

La Alta Representante para la Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, presentará este miércoles la propuesta para suspender parcialmente el Acuerdo de Asociación Comercial con Israel, que requiere del apoyo de los Veintisiete para salir adelante.

Está previsto que este miércoles el Colegio de Comisarios adopte un paquete de medidas relativas a Israel, incluida una propuesta de la Comisión para suspender algunas disposiciones del acuerdo entre la UE e Israel, según ha avanzado este martes en rueda de prensa la portavoz comunitaria, Paula Pinho.

La Comisión ya señaló este pasado lunes que confiaba en presentar "más pronto que tarde" la propuesta que anunció la semana pasada la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen.

Junto al plan para suspender el acuerdo comercial, Von der Leyen anunció también la suspensión del apoyo bilateral a Israel y la detención de todos los pagos en estas áreas, así como sanciones contra los ministros extremistas y los colonos violentos o la creación de un Grupo de Donantes para Palestina que incluirá un instrumento específico para la reconstrucción de Gaza.