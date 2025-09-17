El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro padece cáncer de piel en fase inicial, según la biopsia que se le realizó al tejido que le fue retirado en una intervención quirúrgica este domingo.

Bolsonaro había vuelto al hospital este martes aquejado de un problema renal, presentado síntomas tales como vómitos, mareos, presión arterial y presíncope. El parte en el que se ha confirmado este miércoles su alta hospitalaria, revela la presencia de un carcinoma en dos de las ocho lesiones que se le extirparlo.

Su médico, Claudio Birolini, ha dado una rueda de prensa para confirmar que los resultados apuntan a un cáncer de piel, si bien ha incidido en que el tejido ya le fue retirado, aunque deberá estar bajo seguimiento.

Birolini ha explicado que se trata de un carcinoma de células escamosas que, si bien "no es el más amable ni el más agresivo", es un tipo de cáncer de piel que puede tener "consecuencias más serias".

Bolsonaro llegó al hospital apenas unos días después de que fuera condenado a más de 27 años de cárcel por su relación con el intento del golpe de Estado que se empezó a fraguar en 2022 y que en enero del año siguiente tuvo como colofón el asalto de sus seguidores a las instituciones del país.

El expresidente brasileño se encuentra bajo arresto domiciliario no por estos hechos, sino de manera preventiva mientras es investigado por intentar entorpecer las investigaciones sobre el citado golpe de Estado.

Las visitas de Bolsonaro al hospital han sido una constante en los últimos años, muchas de ellas relacionadas con las secuelas del apuñalamiento que sufrió en 2018 durante la campaña electoral que le condujo hasta el Palacio de la Alvorada.