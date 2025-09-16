Nuria Márquez, fisioterapeuta: "Esta es la mejor postura para dormir y despertarte con menos dolor de espalda"

Dormir bien no depende solo de cuántas horas pasamos en la cama, sino también de la postura que adoptamos. Así lo recuerda la fisioterapeuta Nuria Márquez, responsable de la clínica Fisiolé en Móstoles (Madrid), que en un vídeo compartido en la cuenta de TikTok @fisiole.es ha explicado cuál es la posición más recomendable para proteger la espalda y mejorar la calidad del descanso.

"Solo necesitas dos almohadas, una horizontal y otra en vertical. Nos colocamos sobre el lado izquierdo dejando el hombro libre y con la almohada en vertical dejamos nuestro brazo de arriba y nuestra cadera de arriba caer nuestro peso sobre ella. De esta manera mantendrás la alineación de la columna desde la zona cervical hasta la lumbar", señala Márquez.

La especialista insiste en un detalle clave: "Nunca metas el brazo por debajo de la almohada porque si no tu hombro y tus cervicales sufrirán mucho". Según explica, este simple cambio puede marcar la diferencia y lograr que muchas personas se despierten con menos molestias en la zona cervical o lumbar.

ELEGIR LA ALMOHADA ADECUADA TAMBIÉN ES IMPORTANTE

Además de la postura, la elección de la almohada juega un papel fundamental en la calidad del descanso. En otro de sus vídeos, Márquez ofrece varios consejos prácticos para escoger la más adecuada.

"La altura de la almohada debe ser la distancia que hay entre tu oreja y el final de tu hombro. Esta almohada es la ideal para mí. Como veis me llega desde la oreja hasta el final de mi hombro. Esta sería demasiado alta para mí y esta sería demasiado baja", explica mientras muestra distintos ejemplos.

Entre sus recomendaciones figuran que la almohada distribuya bien el peso, no se deforme con facilidad y sea lavable o transpirable. En cuanto a materiales, sugiere el látex si se busca firmeza e hipoalergenicidad, la viscoelástica si se prefiere suavidad y adaptabilidad, o modelos ergonómicos siempre que se ajusten a la postura de cada persona.

Márquez recuerda también que durante los viajes muchas veces las almohadas de hoteles o apartamentos no se adaptan a nuestras necesidades. Por eso recomienda llevar, siempre que sea posible, la propia almohada: "Si te vas de viaje y puedes, viaja con tu almohada", señala.