Marcelino: "Solo me incomoda el resultado porque creo que es injusto"

El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, ha lamentado la "injusta" derrota de su equipo este martes ante el Tottenham (1-0) en el estreno de la Liga de Campeones después de haber gozado de las ocasiones "más claras", y ha criticado que el colegiado haya perdonado dos "evidentes" tarjetas rojas al cuadro inglés.

"Cuando se pierde, nunca se está contento, y más cuando vemos lo que ocurrió en el terreno de juego. La derrota no es justa, pero el fútbol va de goles y en este caso el Tottenham consiguió uno más que nosotros", señaló en declaraciones a Movistar tras el partido en el Tottenham Hotspur Stadium.

En este sentido, aseguró que el colegiado esloveno Rade Obrenovic perdonó dos rojas al cuadro local. "Las hemos visto todos porque han sido evidentes, la segunda sin explicación alguna. No entiendo cómo un árbitro internacional que está pitando la 'Champions', que son los mejores, en una acción tan clara no puede sacar esa tarjeta roja. La primera es también bastante evidente, porque no tiene ninguna opción de jugar balón. El árbitro pitó eso y tenemos que aceptarlo", manifestó.

Además, se mostró "muy orgulloso del nivel competitivo del equipo". "Estoy orgulloso de venir a este campo y jugar con este equipo, que venía de una gran racha, y haberle dejado prácticamente sin opciones de gol y de tener nosotros las más claras. A veces ellos tuvieron el control del balón, pero no el control del partido. Eso nos hace estar orgullosos y a la vez tristes. Es una pena que hoy al menos no hayamos puntuado; esto es fútbol, y el fútbol lo que un día te quita, otro día te lo dará", indicó.

"Estoy muy orgulloso del nivel de juego, de cómo hemos competido, no tanto el día del Atlético de Madrid, que creo que estuvimos por debajo de nuestro nivel. Lo que está claro es que en esos dos primeros partidos tuvimos eficacia y en estos dos nos está faltando, porque tuvimos ocasiones suficientemente claras como para haber metido gol. La entidad de los rivales y contra quién juegas también te hace tener más o menos dominio. Estoy muy contento del partido que hemos hecho, de cómo hemos jugado y cómo hemos competido. Lo único que me incomoda, porque creo que ha sido injusto, ha sido el resultado", prosiguió.

Por último, no quiso responsabilizar a Luiz Júnior de la derrota, después de que el portero brasileño errase estrepitosamente en la acción que supuso el tanto de los 'Spurs'. "Solo cometen errores los jugadores que están en el campo. Yo, desde la banda, no cometo errores porque no tengo que tomar decisiones con el balón; sí que cometo errores en las decisiones que a mí me competen. Esto es un trabajo de todos, y todos tenemos aciertos y errores", advirtió.

"Yo soy el máximo responsable de cada error de cada uno de mis futbolistas. Si hoy hemos perdido ha sido porque no hemos encontrado el gol y no hemos tenido esa suerte necesaria que en los partidos igualados se tiene que poner de tu lado. En este caso se ha puesto del lado del rival. Hay que pensar en trabajar, y ese trabajo seguro que con convicción nos lleva a ser mejores", finalizó.