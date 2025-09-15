Agencias

Pangea refuerza su presencia internacional y estrena su primera tienda experiencial en México

Por Newsroom Infobae

Guardar

Pangea The Travel Store fortalece su presencia internacional mediante la apertura de su primera tienda experiencial en Polanco (México), según informó la compañía en un comunicado.

El establecimiento ofrece a los viajeros un espacio donde diseñar su viaje totalmente a medida, con el apoyo de asesores en destinos y tipos de viaje.

La firma ha escogido México como su primer destino de expansión internacional por la afinidad cultural, el idioma compartido y el gran potencial del mercado turístico local, además de ser la puerta de entrada para su desarrollo en Latinoamérica.

Con esta apertura, Pangea suma una 'travel store' más a las que cuenta en Ciudad de México, puesto que la primera de ellas se sitúa en la zona de Universidad. Por su parte, la empresa cuenta con más de 20 tiendas repartidas en España que han dado servicio a más de 150.000 viajeros en su década de existencia.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sánchez reclama que Israel no participe en ninguna competición deportiva internacional "mientras dure la barbarie"

Sánchez reclama que Israel no

León XIV nombra Nuncio Apostólico en España a Piero Pioppo

León XIV nombra Nuncio Apostólico

Sánchez reclama que Israel no participe en ninguna competición deportiva "mientras dure la barbarie"

Sánchez reclama que Israel no

Sánchez anuncia que el Consejo de Ministros elevará mañana la previsión del crecimiento del PIB para 2025

Sánchez anuncia que el Consejo

'Decathlon' proveerá los balones de la Liga Europa y la Conference League con el 'Kipsta' hasta 2027

Infobae