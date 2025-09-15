El Rey Felipe VI, sus planes en solitario en el 53 cumpleaños de la Reina Letizia

Como si hubiese hecho un pacto con el mismísimo diablo, y más espectacular si cabe en cada año que pasa, la Reina Letizia cumple este lunes 15 de septiembre 53 años. Lejos de grandes celebraciones, su Majestad ha despejado su agenda oficial de compromisos para soplar las velas en la intimidad en el Palacio de La Zarzuela antes de poner rumbo e Egipto con el Rey Felipe VI este martes en su primer viaje oficial tras sus vacaciones de verano.

Un cumpleaños que ya sabemos que no podrá pasar con sus hijas, ya que mientras la Princesa Leonor ingresó el pasado 1 de septiembre en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia) para comenzar su tercer y último año de formación militar, la Infanta Sofía arrancaba hace justo una semana, el 8 de septiembre, sus estudios universitarios de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el campus de Lisboa de la elitista universidad privada Forward College, con sede en Londres.

Sí podrá celebrar su cumpleaños con el Rey Felipe, que tras viajar en solitario este fin de semana a Úbeda (Jaén) para asistir sin Doña Letizia a una comida con compañeros de su promoción militar, sorprendiendo a los invitados a una boda con su presencia en el Hotel Ciudad de Úbeda -con los que demostrando su cercanía se fotografió con una gran sonrisa, convirtiéndose en el inesperado protagonista del 'sí quiero'- este lunes ha presididido en Zarzuela su primer acto de la semana: una audiencia a los representantes diplomáticos de los países que colaboraron con España en la extinción de los graves incendios que arrasaron cientos de miles de hectáreas del pasado mes de agosto, entre los que se encuentran Francia, Italia, Alemania, Países Bajos, Andorra, o Gracia, para agradecerles su apoyo.

Este martes los Reyes comenzarán su primer viaje de Estado a Egipto tras aceptar la invitación de su presidente Abdelfatah Al Sisi, para continuar estrechando los lazos históricos, políticos, económicos, culturales, científicos, de cooperación y humanos existentes entre ambos países. Una visita que se alargará hasta el próximo viernes 19 de septiembre, y que supondrá la reaparición de Doña Letizia tras cumplie 53 impresionantes años.