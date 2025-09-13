Podemos critica que el Gobierno es una "fábrica de frustración" y que Sánchez solo está dejando claro su "impotencia"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solo está dejando claro su "impotencia" con motivo del arranque del curso político y que su Ejecutivo es una "fábrica de frustración", a cuenta de su política de "brazos caídos" que solo lleva al escenario de victoria electoral de PP y Vox.

También ha recriminado al presidente del Gobierno que es "imposible tener la cara más dura" cuando afirmó en una entrevista a TVE que esta legislatura es la de la vivienda, cuando a su juicio la gestión del Ejecutivo "no se le conoce ni una sola medida que haya mejorado algo la vida de la gente".

"Ni la hay ni se la espera, que es lo peor. Y eso es el problema más grave que tenemos, que el Gobierno nombra los problemas, lanza grandes eslóganes que no tienen nada que ver con lo que luego hace, y eso solo genera un enorme cabreo y frustración. Eso es este Gobierno, una fábrica de frustración", ha apostillado Belarra durante su intervención en el Consejo Ciudadano estatal de Podemos, celebrado este sábado en la localidad madrileña de Collado Villalba.

SIEMPRE HAY "EXCUSAS" PARA NO HACER MEDIDAS DE IZQUIERDAS

En un contexto en el que el Gobierno ha sufrido la derrota parlamentaria por el proyecto de reducción de jornada, ha reprochado que el Ejecutivo de Sánchez para no "hacer cosas de izquierda siempre encuentra excusas", dejando claro que su partido mantiene una fuerte actitud crítica ante el presidente.

"Tienen muchísimo margen presupuestario, fondos europeos, buenas cifras macroeconómicas y en vez de gastárselo en política social, lo malgastan en armas", ha lamentado para insistir que esta legislatura de Sánchez está siendo una "inmensa oportunidad perdida" que "será motivo de arrepentimiento durante décadas".

Según su diagnóstico, esa frustración es lo que "come la derecha" para avanzar posiciones, que también se nutre del "malestar social", y ha alertado de que Sánchez persiste en el camino erróneo y ha perpetrado "la mayor traición a la clase trabajadora" con su política

"Es indecente que el Gobierno diga que no hay dinero para remunerar las ocho semanas de permiso de conciliación que esté recortando en políticas verdes, en políticas feministas. Y al mismo tiempo, de repente, aparezcan como si nada y pongan encima de la mesa 10.500 millones de euros en un solo año para gasto militar. Lo que se gasta en tanques no se gasta en hospitales y en escuelas. Y eso es verdad, le moleste a quien le moleste", ha exclamado durante su discurso.

EL GOBIERNO DE SÁNCHEZ Y DÍAZ SOLO LLEVA AL DEL FEIJÓO Y ABASCAL

Belarra ha proclamado que Podemos es consciente de cuando los gobiernos progresistas se acogen a la estrategia del "mal menor" y de "no hacer lo que la gente espera de ellos", la consecuencia es la victoria de la derecha y la extrema derecha. Y es que según su análisis, tras el Ejecutivo abanderado por Sánchez y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, lo siguiente "va a ser un Gobierno de Feijóo y Abascal".

No obstante, ha asegurado que Podemos se niega a aceptar ese escenario y ha urgido a "poner en pie a la izquierda" y, de la mano de la gente, construir una "alternativa" que "empieza por no aceptar los errores catastróficos de este Gobierno, como el mal menor.

"Pasa por negarnos a escoger entre lo malo y lo peor. Pasa por decirle la verdad a la gente sobre lo que necesita este país, que es intervención radical del precio de la vivienda", ha sentenciado Belarra, quien ha reclamado exigencias de su formación como bajar un 40% el precio del alquiler por ley y prohibir la compraventa de pisos que no sea para residir.

"INDIGNADOS" CON EL PRESIDENTE EN VIVIENDA

Es más, Belarra ha afeado que el PSOE y sus "partidos satélite", en lo que parece una alusión velada a Sumar, coincidan "en la gestión neoliberal y especulativa del mercado inmobiliario".

"Nos indigna profundamente cuando Sánchez dice que esta es la legislatura de la vivienda. ¿Qué legislatura de la vivienda, presidente? Es imposible tener la cara más dura. ¿Alguien ha visto que haya mejorado en algo el acceso a la vivienda en España? ¿Alguien podría decir una sola medida del Gobierno que mejore el acceso a la vivienda?", ha censurado la líder del partido morado.

Asimismo, ha reiterado que el Gobierno del PSOE "no cambia nada y es absolutamente tibio", que solo "decepciona" para que luego regrese a La Moncloa la derecha y saque sus recetas para desterrar cualquier avance que se haya logrado.

También ha advertido de que la estrategia "del miedo a la derecha y a la extrema derecha está llevando a algunos a aceptar lo inaceptable", pero eso Podemos no lo va a asumir.

"INACEPTABLE" QUE SÁNCHEZ NO ASUMA RESPONSABILIDADES POR CERDÁN

Por otra parte, ha comentado que de la trama de corrupción del caso Koldo, que define como "caso PSOE", queda "mucho por aclarar todavía" y ha vuelto a lanzar que es "muy difícil creer que el presidente del Gobierno no sabía nada de la corrupción de Ábalos, Santos Cerdán y Koldo".

"Es inaceptable que un presidente que ha elegido a dos ex secretarios de Organización corruptos no asuma ninguna responsabilidad política por ello y que se presente ante la opinión pública como una víctima. Seamos honestas, todo el mundo sabe lo que estaría diciendo el PSOE si el presidente fuera del PP", ha apostillado Belarra.