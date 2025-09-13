Piden cinco años de cárcel para un hombre que pretendía recibir dos kilos de cocaína procedentes de Perú

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma celebrará el próximo miércoles (09.45 horas) la vista previa del juicio contra un hombre que supuestamente pretendía recibir un paquete con dos kilos de cocaína procedente de Perú.

La Fiscalía solicita que sea condenado a cinco años de prisión y al pago de una multa de 15.000 euros como supuesto autor de un delito contra la salud pública.

Según expone el fiscal en su escrito de acusación, el 20 de marzo de 2024 fue detectado en el almacén de depósitos temporales de Correos del aeropuerto de Madrid-Barajas un paquete procedente de Perú con los datos del sospechoso.

Al observarse que la densidad de su contenido era compatible con la de una sustancia estupefaciente, se abrió el mismo y se comprobó que así era.

Cinco días después los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera entregaron el paquete en el domicilio del acusado, en Mallorca. No obstante, fue recogido por su madre al no encontrarse en la vivienda en ese momento.

El paquete contenía un total de 2,8 kilos de cocaína cuyo valor en el mercado ilícito ascendería a los 9.284 euros. El sospechoso, quien fue arrestado, había encargado esta sustancia a cambio de una cantidad de dinero no determinada con el objetivo de vendérsela a terceros.