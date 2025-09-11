Xiaomi lanzará la versión global de HyperOS 3 el próximo 24 de septiembre, junto a la serie Xiaomi 15T

Xiaomi planea lanzar la versión global de su nueva iteración de sistema operativo HyperOS 3 el próximo miércoles 24 de septiembre, que llegará de la mano de sus nuevos 'smartphones' de la serie Xiaomi 15T y que incluirá novedades como alertas en tiempo real a través de una 'Xiaomi Super Island', mejoras en la interfaz de usuario y conectividad avanzada.

La compañía anunció su sistema operativo actualizado HyperOS 3 para los usuarios de China a finales de agosto, comenzando su despliegue en versión beta con dispositivos compatibles de la marca como la serie Xiaomi 15, la serie Redmi K80 y las tabletas Xiaomi Pad 7.

Ahora, se prevé que el lanzamiento global de HyperOS 3 se lleve a cabo oficialmente el próximo miércoles 24 de septiembre, en el marco del evento de presentación de los integrantes de su nueva serie de 'smartphones' Xiaomi 15T.

Así lo ha dado a conocer la compañía en respuesta al anuncio de dicho evento de presentación compartido en una publicación en la red social X, donde, desde la cuenta de Xiaomi HyperOS global, ha anunciado que "se avecinan grandes sorpresas".

Por tanto, se espera que Xiaomi extienda la llegada de HyperOS 3 a los dispositivos de todas las regiones gradualmente, incluida España, a partir del 24 de septiembre, agregando novedades como un mejoras en la eficiencia de los 'smartphones' y tabletas, y hasta un 30 por ciento más de optimización del rendimiento, tal y como ha recogido el medio especializado Xiaomi Time.

Siguiendo esta línea, HyperOS 3 contará con iconos de sistema actualizados, así como mejoras en la interfaz de usuario con un diseño más moderno y mayor fluidez. Otra de las novedades serán las alertas en tiempo real que se mostrarán a través de una nueva isla dinámica 'Xiaomi Super Island', que también contará con funciones para mejorar la productividad.

El medio citado también ha adelantado que el nuevo sistema operativo actualizado introducirá opciones de conectividad avanzada con el ecosistema Xiaomi HyperConnect. Con todo, Xiaomi presentará todas las nuevas características de su sistema operativo HyperOS en profundidad el próximo 24 de septiembre.