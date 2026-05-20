La Bolsa mexicana avanza un 0,49 %, encadena tres alzas y sube a 68.893,93 unidades

Ciudad de México, 20 may (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró este miércoles una ganancia del 0,49 % para encadenar tres sesiones con avances, y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), se ubicó en las 68.893,93 unidades, en una jornada con cierres positivos a nivel mundial.

"El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias generalizadas a nivel global, ante el optimismo de que la guerra en Medio Oriente podría terminar. En Estados Unidos los tres principales índices avanzaron", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

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En México, apuntó la experta, el IPC "cerró la sesión con una ganancia de 0,49 % para ligar tres sesiones al alza", tras el cierre negativo de la semana pasada.

Al interior del mercado mexicano, apuntó Siller, destacaron las ganancias de las emisoras: Volaris (+6,16 %), Alsea (+2,56 %), Industrias Peñoles (+2,4 %), Grupo Aeroportuario del Sureste (+2,27 %) y Cemex (+2,24 %).

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Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, indicó que con la ganancia de este miércoles, el mercado mexicano registra una ganancia en lo que va de mayo del 1,53 % y un rendimiento del 7,13 % en lo que va de 2026.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,63 % frente al dólar, al cotizar en 17,29 unidades por billete verde, frente a los 17,4 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

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El volumen negociado en el mercado alcanzó los 221,5 millones de títulos por un importe de 18.597 millones de pesos (unos 1.075 millones de dólares).

De las 723 empresas que cotizaron en la sesión, 439 cerraron con sus precios al alza, 260 registraron pérdidas y 24 se mantuvieron sin cambios.

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Los títulos con mayor variación al alza fueron de la empresa de suministro y transporte de gas natural Esentia (ESENTIA II), con el 7,5 %; de la línea aérea Volaris (VOLAR A), con el 6,16 %, y del banco BBVA (BBVA), con el 4,09 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la operadora de hoteles El Cid Mega (CIDMEGA), con el -6,2 %; de la exploradora de petróleo y gas Vista Oil & Gas (VISTA A), con el -5,64 %, y del Grupo Hotelero Santa Fe (HOTEL), con el -4,42 %.

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