Miguel Ángel Revilla da la última hora sobre la demanda del Rey Juan Carlos: "No veo que llegue la carta"

A pesar de que el pasado mayo los abogados del Rey Juan Carlos anunciaron que demandaría a Miguel Ángel Revilla en un Juzgado de Madrid tras el fallido acto de conciliación que se celebró en Santander y en el que expresidente de Cantabria se negó a retractarse de sus declaraciones supuestamente "difamatorias" sobre el padre del Rey Felipe VI, realizadas entre mayo de 2022 y enero de 2025, tal y como el Emérito exigía para no iniciar acciones legales contra él -además de solicitar una indemnización de 50.000 euros- el cántabro todavía no ha recibido ninguna demanda.

Así lo ha revelado este martes en su reaparición en el programa 'Y ahora Sonsoles', en el que sin dar un paso atrás, se ha reafirmado en su opinión sobre el Monarca. "Para mí era un mito. Yo había oído cosas de él que más o menos me creía, pero no me servían para denostarle, era un tema personal de él con su esposa, todo el mundo sabía que estaba con una y con otra, pero en casa poco. De eso a haberse situado una de las mayores fortunas de este país con el dinero fuera... lo primero que hay que pedir es honradez" ha expresado.

"El que roba de lo de todos, debería tener un castigo el doble. Cuando empiezo a tener certeza, gente que me cuenta que este hombre está llevando una vida disoluta... Tengo motivos para estar indignado, ha sido la desilusión de mi vida" ha reconocido, asegurando que el Emérito debía tener por su posición un "comportamiento intachable" que no ha tenido.

Sin miedo, Revilla ha insistido en que "he leído que tiene mil millones de patrimonio. Me siento en la obligación de denunciarlo". "Yo si fuese el Rey repatrío todo lo que tiene fuera, lo que ha ganado de forma poco lícita que haga donaciones. Es más importante dejar de herencia una buena imagen que mil millones" le ha aconsejado.

"Yo bajo cada día al buzón para ver si llega la demanda que no llega, yo me he gastado un dinero ya. Él verá si presenta la denuncia, yo no me retracto de lo que he dicho porque es verdad. Además, otros han dicho mucho más que yo" ha sentenciado, revelando que por el momento no ha tenido noticias de la demanda de Don Juan Carlos.

Tras su paso por el programa de Sonsoles Ónega, el político cántabro ha atendido a las cámaras de Europa Press y ha dejado claro que piensa luchar hasta el final: "Voy a hacer 83 años y me he rebelado siempre contra las injusticias. He denunciado lo que me parece que es injusto. Habrá gente que lo comparte, otros que no, pero yo lo que digo es mi verdad o mis creencias, que las defiendo con uñas y dientes".

Asegurando que no sabe si el Emérito se habrá arrepentido de su intención de denunciarlo, "habrá que preguntarle a él", Revilla ha repetido que "yo bajo todos los días al buzón y abrir y no veo que llegue la carta". "Y nada, esperar a ver. Yo no sé si eso tiene un plazo, no voy a estar así en vilo dos años, ¿no?" ha apuntado resignado.

En los últimos días ha salido a la luz que el Rey Juan Carlos tendría intención de celebrar próximamente, cuando regrese a Sanxenxo, una gran fiesta en alta mar con sus amigos más cercanos en la que no faltará el marisco de la Ría. "Pues que lo disfrute. ¿Qué voy a decir que no haya dicho ya" ha reaccionado el cántabro.

"Hay una diferencia entre él, dónde está y dónde estoy yo. Yo estoy en el Astillero, pago mis impuestos, soy una persona normal que intenta cumplir con las leyes e intenta también no hacer mal a nadie, ¿no? Pero la vida de él últimamente, pues yo creo que deja bastante que desear" ha sentenciado.