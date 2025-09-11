Microsoft elimina la cuota de registro para los desarrolladores individuales que publiquen en su tienda

Microsoft ha cambiado las reglas de su tienda para permitir que los desarrolladores individuales publiquen en ella sus aplicaciones sin pagar cuotas de incorporación, una decisión que esperan que sirva para que más desarrolladores puedan "innovar, compartir y prosperar en el ecosistema de Windows".

Las cuotas de incorporación son un pago único que los desarrolladores tiene que abonar a la hora de crear una cuenta de desarrolladores, que habilita para publicar sus aplicaciones en la tienda de Microsoft.

La compañía tecnológica ha anunciado una "nueva experiencia", por la que los desarrolladores individuales ya no tienen que pagar esa cuota de incorporación, ni registrar una tarjeta bancaria, como informa Microsoft en su blog de Windows.

"Al eliminar estas cuotas únicas, Microsoft crea una plataforma más inclusiva y accesible que permite a más desarrolladores innovar, compartir y prosperar en el ecosistema de Windows", afirma la compañía.

El cambio se aplica a todos los desarrolladores individuales a nivel global, en cerca de 200 mercados, quienes acceden a una plataforma con más de 250 millones de usuarios activos mensuales para distribuir sus aplicaciones para PC.