Los nuevos auriculares Nothing Ear (3) llegarán con un diseño ultradelgado, transparencias y componentes de aluminio

Nothing ha adelantado el diseño de sus nuevos auriculares Ear (3), que llegarán con un estilo que mantiene su esencia de transparencia, pero se renuevan con un diseño ultradelgado y añaden componentes metálicos de aluminio reciclado, bajo un acabado premium y duradero.

La compañía liderada por Carl Pei tiene previsto presentar sus auriculares Nothing Ear (3) el próximo jueves 18 de septiembre, en un evento en el que se darán a conocer como los nuevos integrantes de su categoría insignia de auriculares True Wireless Stereo.

En este sentido, una semana antes del momento de su presentación, Nothing ha compartido algunos detalles de diseño de los nuevos Ear (3), que se han ideado como una evolución de las generaciones anteriores de auriculares, manteniendo la esencia de transparencia de la marca y componentes metalizados, todo ello junto a detalles en color negro, blanco y rojo.

En concreto, Nothing ha subrayado en un comunicado que, para estos nuevos integrantes, ha perfeccionado su nivel de artesanía para lograr un diseño ultradelgado en los auriculares, "reduciendo al mínimo el espacio entre componentes". A ello se le suma que la antena metálica también se ha rediseñado con un acabado plano y un grosor de 0,35 mm.

Siguiendo esta línea, el estuche está fabricado con aluminio reciclado anodizado al 100 por cien, y cuenta con un formato cuadrado con curvas más suaves redondeadas en las esquinas. A esta forma más ergonómica, Nothing le suma la introducción de la "innovadora tecnología" Super Mic, que presentarán junto a los auriculares y que se basa en un micrófono integrado en la carcasa y un botón para hablar con la palabra 'Talk'.

Con todo, tal y como ha matizado el director de diseño de Nothing, Adam Bates, los auriculares Ear (3) se centran en "lo esencial" que es la ingeniería y la experiencia. Como resultado, ofrecerán un producto "que se ve y se siente diferente" y que, además, "incorpora funciones totalmente nuevas para la industria".

"La elección de materiales y procesos, en particular el uso de aluminio anodizado para la estructura del estuche y la antena de los auriculares, nos ha permitido crear un producto indudablemente nuevo, pero inconfundiblemente Nothing", ha sentenciado Bates.

A pesar de este adelanto, las especificaciones completas de los nuevos auriculares Nothing Ear (3) se presentarán a nivel global el próximo jueves 18 de septiembre en un evento programado para las 14.00 (hora peninsular).

EuropaPress

