La nueva aplicación de control parental PlayStation Family permite limitar el tiempo de juego y las compras

Sony ha lanzado su nueva aplicación de control parental PlayStation Family, que incluye capacidades en tiempo real para gestionar y limitar el tiempo de juego de los menores, así como el contenido y las compras dentro de la PlayStation Store.

La compañía de videojuegos ha compartido su compromiso de ofrecer un espacio de juego seguro para todos los usuarios de todas las edades, en concreto, mejorando la forma en que los padres pueden administrar la experiencia de juego de sus hijos.

Para ello, aunque las consolas PlayStation 4 y 5 ya incluyen funciones de control parental, como la configuración de tiempo de juego y la restricción de edad, Sony ha lanzado ahora su nueva aplicación PlayStation Family a nivel global.

Esta nueva aplicación ha sido diseñada para ayudar a los padres a configurar y gestionar la experiencia de juego de sus hijos en las consolas PlayStation, pero directamente desde su dispositivo móvil o 'smartphone', tal y como ha detallado en un comunicado en su blog.

Así, la 'app' incluye funciones personalizables como la gestión de tiempo de juego. Esto permite establecer límites de tiempo jugado para cada día de la semana. Además, incluye una opción con la que los menores pueden solicitar más tiempo de juego desde la consola, que los padres podrán aprobar o rechazar en el momento desde la 'app' en su 'smartphone'.

Siguiendo esta línea, la 'app' también enviará notificaciones en tiempo real sobre el título al que está jugando el menor para mantener a los padres informados. Al igual que notificaciones de solicitudes para jugar a juegos restringidos. Esto permite que sean los padres los que tengan la última palabra sobre la experiencia de juego en todo momento.

Otra de las herramientas que ofrece PlayStation Family son los informes de actividad, que recogen las acciones diarias y semanales de los menores en un solo vistazo. Esto incluye información sobre el tiempo de juego total y los títulos jugados, entre otras cuestiones.

Los padres podrán administrar igualmente los gastos de los menores para las compras en la tienda PlayStation Store, ya que podrán agregar fondos a su cuenta, ver el saldo en todo momento y establecer un límite de gasto mensual.

Por otra parte, se podrán configurar filtros de contenido, con los que los padres podrán decidir qué contenido es apropiado para cada edad "con solo pulsar un botón". De esta forma, la aplicación incluye ajustes preestablecidos que aplican las configuraciones recomendadas para diferentes grupos de edad, pero los padres pueden configurar estos ajustes individualmente para adaptarse mejor a cada niño.

Continuando con los filtros, también se podrán gestionar las interacciones sociales, personalizando la configuración de privacidad y el acceso a las funciones sociales, para controlar cómo se pueden conectar los menores con otros usuarios.

Además de todo ello, esta nueva 'app' también ofrece una incorporación guiada, de manera que los padres puedan configurar fácilmente una cuenta infantil de forma apropiada.

"Nos entusiasma ofrecer a los padres una forma sencilla de gestionar los juegos de sus hijos directamente desde sus dispositivos móviles", ha sentenciado Sony, al tiempo que ha subrayado que PlayStation Family ya está disponible para su descarga tanto para dispositivos iOS como Android.