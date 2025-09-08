Nothing presentará los Ear (3) el 18 de septiembre

Nothing prepara la llegada de una nueva generación de sus auriculares inalámbricos, los Ear (3), cuyos detalles se conocerán el próximo 18 de septiembre.

La marca de tecnología de consumo ha decidido recuperar sus auriculares True Wireless Stereo insignia, con una nueva generación, la tercera, en la que mantendrá el diseño transparente que caracteriza a sus productos.

Los Ear (3) se presentarán oficialmente el próximo 18 de septiembre, en un evento que tendrá lugar a las 14:00 horas (España peninsular), como ha informado la propia compañía en una invitación de prensa.

El modelo anterior, Ear (2), se presentó a mediados de marzo de 2023. Estos auriculares mejoraron el sonido, en calidad y claridad, respecto de la primera generación, y ofrecían conexión dual, para conectar con ellos dos dispositivos de manera simultánea, y una tecnología de cancelación de ruido activa y personalizada que se adapta a los canales auditivos de los usuarios y logra hasta 40 dB de reducción de ruido.