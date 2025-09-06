La Policía húngara prohíbe la convocatoria de un Desfile del Orgullo en la ciudad de Pécs

La Policía húngara ha informado de que no se autoriza el Desfile del Orgullo convocado para el 4 de octubre en la ciudad de Pécs, en el sur del país, según ha denunciado el grupo organizador, la Red de la Juventud Diversa.

"La Policía de Pécs ha emitido su decisión en la que prohíbe el Desfile del Orgullo de Pécs. Esta decisión es un grave revés no solo para la comunidad LGTBQ+, sino para cualquier que crea en los derechos humanos, la libertad de expresión y el derecho a la concentración pacífica", se ha lamentado el grupo en un comunicado publicado en sus redes sociales.

La Red destaca que el Orgullo "no es solo un evento, sino que es la celebración de nuestra visibilidad, nuestros derechos y nuestra libertad", por lo que ha anunciado que mantiene la convocatoria.

"Nos negamos a ser silenciados. No nos van a intimidar. No vamos a permitir que se lleven por delante nuestros derechos. El Orgullo de Pécs sigue adelante", ha destacado la organización. "El 4 de octubre nos plantamos juntos por nuestra libertad, nuestra dignidad humana y por el otro. ¡No cederemos al miedo!", ha remachado.

Pécs es la única ciudad rural de Hungría con su propio Desfile del Orgullo. El acto de 2025 sería el quinto celebrado en Pécs y se encuadra en el Festival de Derechos Humanos Mi Identidad.

El Gobierno ultraconservador del primer ministro Viktor Orbán lanzó en 2018 una campaña contra los actos LGTBQ+ con el argumento de la "protección del menor" y a pesar de las críticas de la UE y otros países europeos. Como ejemplo, se prohibió el Desfile del Orgullo de Budapest de junio, pero se celebró a pesar de todo y ahora autoridades municipales y convocantes enfrentan posibles penas de prisión.