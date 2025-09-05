Marlene Mourreau, muy enamorada del ex de Toñi Salazar, Roberto Liaño

De regreso en Madrid tras un verano muy especial en el que parecía haber recuperado la ilusión en el amor con Roberto Liaño -con el que fue fotografiada en actitud cariñosa en las playas de Ibiza-, Marlene Mourreau ha reaparecido ante las cámaras en el cumpleaños del reportero Álex Álvarez y, de lo más enigmática, ha dejado entrever que su relación con el ex de Toñi Salazar podría haber llegado a su fin.

"Me pillaron bien pillada. Pero el problema de los amores del verano, que duran solo el verano" ha reconocido, explicando que la cosa se ha enfriado porque "hay que cruzar el mar para vernos" y ella no está dispuesta: "Nos hablamos mucho por teléfono y yo digo, 'mira, chico, si tú no vienes, yo no puedo ir a Ibiza todos los días, yo tengo un ensayo ahora que empieza'. Entonces, si quiere verme, tiene que venir a verme porque es el hombre que se tiene que desplazar para la señora"

Esperanzada, Marlene asegura que "esperemos que nos volvamos a ver ahí en invierno, no solo el verano, porque lo calentón ese del verano nunca se sabe cuánto dura". "A mí me gustaría tenerle como pareja porque la verdad que es una historia bonita. Yo siempre me he llevado bien con él, lo que pasa que siempre hemos tenido antes parejas distintas. Es mi alma de carácter, su forma de vivir es como la mía" confiesa.

Además, la francesa se ha pronunciado sobre Antonia San Juan después de que la actriz -con la que ha coincidido en varias ocasiones- haya anunciado que padece cáncer: "Me llevo súper bien con ella, es una persona con un corazón tan grande que no le cabe en el pecho, qué maravillosa. Pero todas tenemos que pasar por cosas de esas, esta es la enfermedad. Y yo espero que se recupere pronto". "Ella tiene una actitud muy positiva, yo creo que es un ser de luz, y como es un ser de luz, yo creo que Dios estará con ella para apoyarla y ayudarla, porque cuando la gente es buena, no tiene que irse de la tierra" ha asegurado emocionada.