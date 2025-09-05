Agencias

Cultura asegura en 46 millones 35 obras para una exposición de Antonio Raphael Mengs en el Prado

El Ministerio de Cultura ha asegurado en 46 millones 35 obras para su exhibición en la exposición temporal 'Antonio Raphael Mengs (1728-1779)', en el Museo Nacional del Prado, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE). La exposición permanecerá abierta al público del 25 de noviembre al 1 de marzo de 2026.

La exposición monográfica dedicada al pintor Antonio Raphael, la más importante hasta la fecha, presentará un conjunto de aproximadamente 150 obras de alta calidad, provenientes principalmente del Museo del Prado y Patrimonio Nacional, complementadas con préstamos internacionales.

Incluirá acuarelas, pasteles, dibujos, óleos y el fresco Júpiter y Ganimedes, además de esculturas, medallas y manuscritos. La muestra ofrecerá una visión completa de Mengs, sus modelos y sus influencias, destacando su relación con grandes maestros como Raffaello Sanzio, Correggio y Pompeo Batoni.

