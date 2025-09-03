María José Gómez y Verdú, experta en protocolo: "Solo los arroces caldosos tienen pase VIP para la cuchara"

El arroz es uno de los platos más universales: aparece en las mesas españolas en forma de paella, se convierte en protagonista en la cocina italiana con el risotto y tiene versiones infinitas en Asia o Latinoamérica. Pero más allá de las recetas, hay una cuestión que siempre genera dudas: ¿cuál es el utensilio correcto para comerlo? Cuchara, tenedor* o incluso ambos, dependiendo de la ocasión.

Aunque a simple vista pueda parecer un detalle menor, en protocolo y etiqueta la elección del cubierto forma parte de las buenas maneras en la mesa. Comer de una forma u otra puede transmitir corrección, descuido o incluso desconocimiento cultural. Y no todos los tipos de arroz se tratan por igual: no es lo mismo un plato caldoso que uno seco o cremoso.

Consciente de estas dudas, la experta en protocolo María José Gómez, conocida en redes como @protocoloyetiqueta, aclaró en un vídeo viral las normas básicas del llamado "protocolo arrocero internacional". Y lo resumió con una frase que despeja malentendidos: "Solo los arroces caldosos tienen pase VIP para la cuchara".

(CASI) SIEMPRE, CON TENEDOR

A partir de ahí, Gómez explicó que tanto la paella como el risotto deben comerse siempre con tenedor, incluso cuando este último tiene una textura más cremosa. La cuchara, en cambio, queda reservada únicamente para los arroces caldosos, donde no queda más remedio por la presencia del caldo.

Además, la especialista insistió en que hay pequeños gestos que conviene evitar, como escarbar o aplastar el arroz en el plato. Lo correcto es tomar pequeñas porciones de la parte más cercana con el tenedor, y en caso de encontrarse con trozos de carne demasiado grandes, utilizar el cuchillo para cortarlos y acompañarlos con el arroz.

Con estas indicaciones, la experta busca desterrar costumbres poco elegantes que a menudo se repiten en la mesa y recuerda que, incluso en algo tan cotidiano como comer arroz, las normas de protocolo marcan la diferencia.