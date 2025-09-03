Francia califica de "paso en la dirección correcta" las medidas de salvaguarda del acuerdo UE-Mercosur

Francia ha calificado de "paso en la dirección correcta" el conjunto de medidas presentado este miércoles por la Comisión Europea para desbloquear la aprobación del tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur.

"La Comisión presentó hoy un paquete sobre el acuerdo comercial entre la UE y los países del Mercosur, que contempla, concretamente, el principio de una cláusula de salvaguardia reforzada para los productos agrícolas", ha destacado en 'X' el ministro delegado de Comercio Exterior y Franceses en el Extranjero, Laurent Sain-Martin.

"Este es un paso en la dirección correcta. [...] Francia examinará ahora en detalle lo propuesto para garantizar la eficacia del sistema", ha añadido en el mismo tuit.

Las palabras de Saint-Martin responden a la presentación formal por parte de Bruselas de los textos legales que precisan el visto bueno de los Veintisiete y de la Eurocámara para ratificar el acuerdo UE-Mercosur.

En los mismos se ha ofrecido mayor control sobre las salvaguardas que protegerán las producciones europeas más sensibles y se han reforzado los fondos anticrisis para los agricultores con el objetivo de convencer a los Estados miembro más escépticos, como Francia, Polonia o Italia.

En este sentido, el primer ministro polaco, Donald Tusk, ya constató previamente que París no tenía intención de torpedear el acuerdo forzando un bloqueo, por lo que Varsovia tratará de mitigar los efectos negativos que el tratado pueda tener sobre el sector primario.

"Acordamos que, dado que los franceses no quieren unirse a nosotros para formar esta minoría de bloqueo, al menos deberían preparar un mecanismo de defensa. Esto significa que, si se surgen efectos negativos, la Comisión Europea debería aplicar inmediatamente mecanismos de defensa, es decir, volver a imponer aranceles", ha explicado en declaraciones recogidas por 'The Guardian'.

De salir adelante, el acuerdo permitirá la entrada en la UE sin aranceles de determinados productos agrícolas procedentes del Mercosur, bloque integrado por Brasil, Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

Según la propuesta, los países del Mercosur eliminarán en un plazo de 15 años los aranceles que pesan sobre el 91% de las exportaciones de la UE, incluidos los automóviles, que actualmente son del 35%. La UE eliminará progresivamente en un máximo de diez años los gravámenes sobre el 92% de las exportaciones de Mercosur.

Fuentes comunitarias han asegurado que los negociadores europeos han sido "extremadamente cautos" en lo que se refiere a producciones europeas sensibles como el azúcar o el vacuno, para los que se han fijado umbrales para los contingentes libres de aranceles.

El acuerdo, además, facilitará que las empresas de la UE inviertan en cadenas de suministro clave, incluidas las materias primas críticas y bienes relacionados, siempre bajo un "alto nivel de protección ambiental y laboral".

Según afirmó la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, tras cerrar en Montevideo el acuerdo político con el Cono Sur el pasado diciembre, el nuevo marco ahorrará 4.000 millones en aranceles a los exportadores europeos.