Agencias

El lateral del FC Barcelona Alejandro Balde sufre una pequeña lesión en el bíceps femoral

Por Newsroom Infobae

Guardar

El lateral español del FC Barcelona Alejandro Balde tendrá que parar durante este parón internacional después de sufrir un percance muscular durante el entrenamiento de este miércoles, según confirmó el conjunto blaugrana.

"Alejandro Balde ha sufrido una pequeña lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda durante el entrenamiento de hoy miércoles. Su evolución marcará su disponibilidad", se limitó a decir el actual campeón de LaLiga EA Sports en su perfil oficial de 'X'.

Ahora, el lateral izquierdo podrá aprovechar que no hay actividad competitiva hasta la próxima semana por el parón internacional por las selecciones para recuperarse lo antes posible y estar listo para Hansi Flick para la visita del Valencia CF del próximo 14 de septiembre.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Feijóo no acudirá el viernes al acto de apertura del Año Judicial en el que "participa" un fiscal general procesado

Feijóo no acudirá el viernes

Un tribunal prohíbe a Trump deportar venezolanos en virtud de una ley del siglo XVIII

Un tribunal prohíbe a Trump

EEUU amenaza con nuevas operaciones militares contra cárteles tras su bombardeo contra una barca en el Caribe

EEUU amenaza con nuevas operaciones

AMP-Bruselas ofrece más control del pacto con Mercosur y apoyo a agricultores para agilizar su ratificación

AMP-Bruselas ofrece más control del

Francia califica de "paso en la dirección correcta" las medidas de salvaguarda del acuerdo UE-Mercosur

Francia califica de "paso en