El ciclista español Juan Ayuso no continuará en 2026 con el UAE Team Emirates-XRG

El ciclista español Juan Ayuso no correrá la próxima temporada con el UAE Team Emirates-XRG tras llegar a un acuerdo para rescindir el contrato que vinculaba a ambas partes hasta el 2028, según anunció este lunes el equipo emiratí.

"UAE Team Emirates-XRG y el ciclista español Juan Ayuso han acordado mutuamente la rescisión anticipada de su contrato, inicialmente previsto hasta 2028. Ayuso permanecerá en la plantilla hasta finales de 2025, tras la decisión tomada tras las diferencias en la visión de los planes de desarrollo y en la alineación con la filosofía deportiva del equipo", señaló el UAE en un comunicado.

El CEO del equipo que lidera el esloveno Tadej Pogacar, Mauro Gianetti, recalcó que el español "ha sido un talento valioso" y que le están "agradecidos" por lo que han "construido juntos". "Al mismo tiempo, nuestro proyecto deportivo siempre se ha centrado en la continuidad, la armonía del grupo y la construcción de un equipo ganador", advirtió.

"Creemos que, en el mejor interés de ambas partes, esta decisión es la más coherente con los valores que definen nuestra organización. UAE Team Emirates-XRG continuará su camino de crecimiento y desarrollo, convencido de que la identidad y la fuerza del equipo siguen siendo nuestra base. Le deseamos a Juan mucho éxito en el futuro", sentenció el italiano.

Por su parte, Juan Ayuso, ganador este año de la Tirreno-Adriático y que ha ganado etapas en este 2025 en el Giro de Italia y La Vuelta, dio la gracias al UAE por "el apoyo y las oportunidades a lo largo de estos años". "He tenido la oportunidad de crecer y competir con los mejores, y sé que lo aprendido siempre formará parte de mi trayectoria profesional", afirmó el catalán.

"Ahora siento que es el momento de emprender un camino diferente, con el mismo entusiasmo, y le deseo al UAE Team Emirates-XRG mucho éxito en el futuro", añadió el ciclista español de 22 años, tercero en La Vuelta de 2022 y al que las informaciones sitúan en el Lidl-Trek.