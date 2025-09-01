El Bayer Leverkusen destituye al técnico Erik ten Hag

El técnico neerlandés Erik ten Hag fue destituido este lunes por el Bayer Leverkusen, después de solo dos jornadas disputadas en la Bundesliga, en las cuales solo sumó un punto de seis posibles y apenas dos meses después de su llegada al banquillo, según un comunicado.

"El Bayer 04 Leverkusen ha prescindido de su entrenador, Erik ten Hag, con efecto inmediato. Así lo ha decidido el Comité de Accionistas, el órgano de supervisión del club, por recomendación de la dirección del Bayer. De momento, el cuerpo técnico auxiliar se hará cargo del trabajo de entrenamiento", anunció la entidad en su página web.

El club comunicó que el técnico, de 55 años, deja el equipo tras solo dos partidos de la Bundesliga y solo dos meses en el cargo. El neerlandés fue el elegido por la entidad para reemplazar al español Xabi Alonso, con el que el club ganó la Liga y la Copa en el curso 2023-24.

Ten Hag perdió su primer partido de la Bundesliga por 1-2 contra el Hoffenheim en casa, y tuvo que conformarse con un empate 3-3 en el estadio de un Werder Bremen que sufrió una expulsión en la segunda jornada, dejando escapar una ventaja de 3-1.

Ten Hag debía acometer un gran proceso de renovación de un equipo campeón, tras las salidas de jugadores clave Florian Wirtz, Jonathan Tah, Granit Xhaka o Jeremie Frimpong. Sin embargo, en el club entienden que tras dos jornadas y solo dos meses en el cargo es el momento de cesar al técnico durante el parón internacional, antes de que el equipo alemán se enfrente al Eintracht el 12 de septiembre.

El director deportivo del club, Simon Rolfes, reconoció que esta decisión "no ha sido fácil", porque "nadie quería dar este paso". "Pero las últimas semanas han demostrado que construir un equipo nuevo y exitoso con este cuerpo técnico no será un éxito. Creemos firmemente en la calidad de nuestro equipo y ahora haremos todo lo posible para dar los siguientes pasos en nuestro desarrollo", explicó.

Por su parte, Fernando Carro, presidente del Consejo de Administración, añadió que separarse del técnico neerlandés "a estas alturas de la temporada es doloroso", pero "necesario". "Nuestra ambición sigue siendo alcanzar los objetivos que nos hemos fijado para la temporada; para ello, necesitamos las mejores condiciones posibles a todos los niveles. Ahora se trata de volver a utilizar y explotar plenamente estas condiciones", concluyó.