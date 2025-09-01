Bertín Osborne reaparece tras su polémica exclusiva con Gabriela Guillén y su hijo David

Dando un paso al frente tras asegurar por activa y por pasiva que no quería volver a ser padre a sus 70 años, Bertín Osborne decidía a mediados de agosto normalizar su relación con el hijo que tiene en común con Gabriela Guillén, Arian David y presentar públicamente al pequeño -dándole su sitio al igual que la resto de sus hijos- en portada de la revista '¡Hola!'.

Una exclusiva en la que también ha posado la esteticien paraguaya -aunque por separado del artista para no dar pie a malentendidos ni dar una imagen de familia que dista mucho de la realidad- y que ha desatado un sinfín de ataques contra el presentador, al que muchos han acusado de dar esta exclusiva con el pequeño para "limpiar su imagen", o sacar provecho económico por la elevada deuda que tiene con Hacienda.

Críticas a las que Bertín, indignado, reaccionaba dejando claro que no ha cobrado ni un euro por el posado y asegurando que si lo ha hecho es porque no quería que su hijo menor estuviese "escondido" o "marginado" cuando su intención es que David tenga la mejor vida posible, confirmando que su intención es tener relación con el niño, con el que recientemente ha pasado un fin de semana en su finca de Sevilla.

Alejado del foco mediático desde entonces, el presentador ha reaparecido a punto de cumplirse dos semanas de sus primeras imágenes con el hijo que tiene en común con Gabriela. Lo ha hecho reivindicando su faceta de padre entregado al llevar a Carlos (16) -fruto de su matrimonio con Fabiola Martínez- personalmente a la casa de la venezolana tras haber disfrutado de unos días de vacaciones con él y con su hermano Kike (19).

Muy serio, Bertín ha hecho oídos sordos a las preguntas de la prensa y, subiéndose rápidamente al coche en el sitio del copiloto, ha dado la callada por respuesta a cómo se encuentra tras la polémica que se ha creado por su exclusiva con Gabriela y el pequeño que tienen en común.