Victoria de la Calva, emocionada tras homenajear a su padre en televisión

Victoria de la Calva acudía este sábado a la sección 'Aires de fiesta' de Terelu Campos para homenajear a su padre, Manolo de la Calva, que fallecía esta semana tras una larga lucha contra una fibrosis pulmonar. Muy emocionada, la hija del artista confesó haber recibido las condolencias de la Casa Real.

Tras su intervención en el programa, Vicky explicaba que se marchaba "con emoción" al ver que "le han valorado tantísimo y que ha hecho feliz a tantísima gente". Además, se le preguntaba sobre un posible homenaje y desvelaba que "no lo sabemos aún" porque "ha sido todo muy rápido".

Emocionada, comentaba ante las cámaras que "lo recordaré con mucho amor". Hace tan solo unos días Vicky agradecía ante los medios el apoyo recibido tras su marcha: "Estamos aguantando, pero muy agradecidos y es una satisfacción ver que una persona a la que has querido tanto, con su talento ha hecho feliz a tantas personas".