Petro asegura que estadounidense detenido en Bogotá "al parecer no violó" a ningún menor

Bogotá, 15 jun (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró este lunes que el estadounidense que fue detenido el domingo en un acomodado barrio bogotano por el presunto abuso sexual de un menor "al parecer no violó" al niño, que según el mandatario es uno de los tres hijos que el norteamericano adoptó en el país.

"Debo notificar a la sociedad colombiana, porque mi compromiso es con la verdad, que el ciudadano norteamericano de origen en Texas, capturado en un apartamento del norte de Bogotá, al parecer no violó ninguno de sus hijos adoptados en Colombia. Lo sacó al balcón por un atoramiento por comer mal la comida", expresó Petro en X.

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El hombre fue detenido luego de que personas que pasaban frente al edificio alertaran a la Policía de que presuntamente estaba abusando de un menor en el balcón de un apartamento, frente a todo el mundo.