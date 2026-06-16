Viceprimer ministro chino pide a congresista de EEUU "ampliar la cooperación" bilateral

Pekín, 16 jun (EFE).- El viceprimer ministro chino, He Lifeng, afirmó que China está dispuesta a "reforzar el diálogo y ampliar la cooperación" con Estados Unidos, durante una reunión mantenida este lunes en Pekín con el congresista estadounidense Lou Correa, informó la agencia estatal Xinhua.

He, principal negociador comercial del Ejecutivo, señaló que el presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, establecieron el pasado mayo durante la visita del norteamericano al país asiático la nueva orientación de una "relación de estabilidad estratégica constructiva China-EE. UU.", una fórmula que, según Pekín, debe servir de guía estratégica para la siguiente fase de los vínculos bilaterales.

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El concepto fue presentado por China durante la visita de Trump a Pekín en mayo como marco para encauzar la rivalidad entre ambas potencias sobre la base de cooperación, competencia "moderada", diferencias "controlables" y una paz duradera.

He trasladó a Correa que China está dispuesta a trabajar con Estados Unidos para aplicar de forma "integral y precisa" los consensos alcanzados por los dos mandatarios y promover un desarrollo "sano, estable y sostenible" de las relaciones económicas y comerciales bilaterales.

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La reunión se produce en un momento en que las dos mayores economías del mundo tratan de mantener abierta la distensión iniciada tras la cumbre de mayo, pero siguen enfrentadas por aranceles, controles tecnológicos, tierras raras, Taiwán y restricciones estadounidenses contra empresas chinas.

En las últimas semanas, ambos países han anunciado mecanismos de diálogo en comercio e inversiones y compromisos en agricultura y aviación, aunque Pekín también ha amenazado con "contramedidas firmes y contundentes" después de que Washington incluyera a grandes compañías chinas en su lista de "empresas militares chinas". EFE

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