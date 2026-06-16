Noboa visita el Pentágono y dialoga con el secretario de Defensa sobre seguridad

Washington, 15 jun (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, visitó este lunes el Pentágono en Washington y dialogó con el secretario de Defensa, Pete Hegseht, sobre la vigente cooperación en materia de seguridad regional entre ambos países.

"Usted ha sido un socio ejemplar para nosotros en la lucha contra estas redes que amenazan su patria, que amenazan la nuestra y la seguridad de nuestro hemisferio compartido", agradeció Hegseth a Noboa, de acuerdo con una conversación compartida por el Pentágono.

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Noboa, que viajó a Estados Unidos para observar el juego inaugural de Ecuador ante Costa de Marfil en Filadelfia el domingo, agradeció a Hegseth por el trabajo conjunto.

Posteriormente, el secretario de Estado expresó su agradecimiento al líder ecuatoriano por "ser miembro fundador del programa Escudo de las Américas del presidente Trump y de nuestra Coalición Estadounidense contra los Cárteles, "A Triple C".

El mandatario ecuatoriano calificó la reunión como una oportunidad de actualizar el trabajo realizado de manera conjunta en las últimas semanas y agregó que era una conversación pendiente desde febrero, ultima vez que se reunieron.

Hegseth deseó a Noboa que su país logre un buen papel en la Copa Mundial y dijo que espera que la selección ecuatoriana pueda "ofrecer más" en los juegos pendientes.

Ecuador y Estados Unidos han reforzado su cooperación en seguridad con intercambio de inteligencia, capacitación de fuerzas armadas y apoyo en operaciones contra el narcotráfico y el crimen organizado.

También han impulsado iniciativas regionales como la Coalición contra los Cárteles y programas de coordinación militar y policial para combatir redes transnacionales.

Sin embargo, esta colaboración ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos debido a la militarización de la seguridad en Ecuador, detenciones masivas y el uso de estados de excepción.

Distintas organizaciones de derechos humanos han señalado que estas medidas pueden afectar el debido proceso y las garantías básicas, y piden mayor supervisión para evitar abusos en el marco de la lucha contra el crimen. EFE