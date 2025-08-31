Agencias

Sheila Casas se alegra de que Escassi haya encontrado de nuevo el amor

Tras disfrutar de unos días de vacaciones con su familia en El Salvador, Sheila Casas ha vuelto a la rutina de su día a día. Alejada del foco mediático, la representante de famosos ha pasado página de su historia con Álvaro Múñoz Escassi y sigue hablando de él con cariño, pero sin vistas a una reconciliación.

Sheila ha hablado en exclusiva para los micrófonos de Europa Press y ha dejado claro que se alegra "muchísimo" de que Escassi tenga supuestamente nueva pareja, aunque ella dice que está "muy bien así".

Tanto es así que ha bromeado con la prensa sobre su estado sentimental, comentando que "me queréis enamorar todo el rato", cuando se le preguntaba por su corazón.

Sobre Ana Mena y Melyssa Pinto, la hermana de Óscar y Mario Casas ha confesado que "todavía" no las conoce y que "las dos son preciosas", demostrando así que apoya las relaciones que sus hermanos han establecido este año.

