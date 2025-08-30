Juan Faro juega a la ambigüedad sobre si fue él quien contó a Kiko Jiménez la infidelidad de Sofía Suescun

Aunque Kiko Jiménez y Sofía Suescun parecen haber pasado página tras salir a la luz la supuesta infidelidad de la influencer con Juan Faro y presumen de su amor y su felicidad durante sus idílicas vacaciones en Tailandia, en los platós de televisión de nuestro país el tema sigue dando mucho que hablar. Este lunes Verónica Dulanto desvelaba en 'TardeAR' que habría sido el culturista el que, tras una fuerte discusión con la ganadora de 'Gran Hermano' -en la que llegó a bloquearla en redes sociales por sus celos-, le habría contado al de Linares que su novia le estaba siendo desleal con él, mostrándole pruebas y mensajes del 'affaire' que habrían vivido durante tres meses.

Kiko, que no podía dar crédito a lo que le estaba revelando Juan, habría llegado incluso a abandonar la casa que comparte con Sofía durante varios días, estallando todo por los aires en el momento más crítico de su relación, aunque finalmente habrían superado este bache y el colaborador habría decidido perdonar a la hija de Maite Galdeano y darle una nueva oportunidad.

Una impactante información que Faro prefiere no confirmar ni desmentir, jugando a la ambigüedad sobre si fue él quien el contó a Kiko la infidelidad de Sofía. "Yo creo que ya esto deberíais preguntárselo ya a ellos. Yo ya no tengo nada que ver en esto, ni voy a contar nada en ningún plató de televisión. Simplemente, yo sigo mi vida, pero no voy a contar algo tan íntimo. Yo sé que ellos se dedican a la televisión y que veis normal contar la vida privada a la gente, pero en mi caso no" ha sentenciado rotundo, dejando claor que no tiene nada que ver con la pareja.

"Eso ya son cosas privadas" ha esquivado cuando le hemos preguntado si es cierto que bloqueó a la influencer cuando ella le montó una escena de celos, dejando en el aire si Sofía quiso tener algo más con él y que lo suyo terminó porque era reacia a terminar antes su relación con el de Jaén.