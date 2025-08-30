Agencias

AV. Piastri (McLaren) logra la 'pole' en Zandvoort con Sainz y Alonso noveno y décimo

Por Newsroom Infobae

El piloto australiano Oscar Piastri ha conseguido este sábado la 'pole position' en el Gran Premio de los Países Bajos, decimoquinta prueba del Mundial de Fórmula 1, por delante de su compañero Lando Norris y del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), y con los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) cerrando el 'Top 10'.

La calificación en el trazado de Zandvoort ha estado dominada por los monoplazas del equipo británico, a los que nadie más se ha podido acercar realmente y que han quedado separados por escasas milésimas. En cuanto a los españoles, ambos han pasado a la 'Q3', Carlos Sainz, noveno, y Fernando Alonso, décimo.

