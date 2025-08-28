Ramón Arcusa, devastado en el último adiós a la otra mitad del Dúo Dinámico, Manolo de la Calva: "Ha sido terrible"

Manuel de la Calva, integrante del Dúo Dinámico, fallecía este martes en el Hospital Anderson de Madrid a los 88 años a causa de una fibrosis pulmonar, dejando huérfano al mundo de la música de nuestro país. Era su inseparable compañero, Ramón Arcusa, el que comunicaba públicamente la triste noticia a través de las redes sociales del grupo con un emotivo mensaje: "Manolo de la Calva, mi amigo del alma, más que hermano, compañero de cien aventuras y de mil canciones nos ha dejado hoy. No lloréis por él, no le gustaría. Fue el alma de Dúo, siempre alegre, optimista, positivo. Cantad con él en esta despedida. Gracias por tanto, amigo. Ya eres eterno. Cuídate allá donde estés. Te vamos a echar mucho de menos".

Con una larguísima carrera de más de 68 años sobre los escenarios junto a su otra mitad, y autor de grandes éxitos como 'Quince años tiene mi amor', 'Resistiré', o 'El final del verano' -además de ser el compositor de himnos de la música en español como 'La la la' de Massiel, o 'Soy un truhán, soy un señor' de Julio Iglesias- Manuel recibirá este miércoles una despedida multitudinaria en el Palacio de Longoria de Madrid, sede de la SGAE (Sociedad General de Autores), a donde se podrá acercar todo aquel que lo desee entre las 11.00 y las 20.00 horas para darle su último adiós.

El primero en llegar a su capilla ardiente, como no podía ser de otra manera, su compañero Ramón Arcusa, que devastado ha logrado sacar fuerzas de flaqueza para dedicar unas palabras a su 'alma gemela' ante las cámaras. "Estamos como podemos, ¿vale? Porque, bueno, ha sido muy terrible la noticia" ha reconocido, acompañado por su mujer Shura Hall en su adiós a Manolo.

Vestido completamente de luto, y con gafas de sol para ocultar su desolación, el cantante del Dúo Dinámico ha destacado que tras la muerte de su compañero, "nos queda el recuerdo y las canciones".