Microsoft solucionará los problemas del audio Bluetooth en Windows 11 con el estéreo de banda súper ancha

Microsoft está trabajando en solucionar los problemas en la calidad del audio de Bluetooth en Windows 11 al acceder a un chat de juegos con la implantación del estéreo de banda súper ancha en los dispositivos de audio de bajo consumo (LE) Audio para proporcionar un audio de mayor calidad.
Algunos usuarios han reportado que, cuando se unían a un chat de voz grupal de Xbox, la calidad del audio de los auriculares Bluetooth bajaba, ya que el sonido se apaga y ya no se distinguía con claridad de dónde venían los efectos de sonido.
Microsoft ha achacado el problema al diseño de Bluetooth Classic Audio, en el que existen dos modos de funcionamiento: el Perfil de Distribución de Audio Avanzado (A2DP), que ofrece audio de alta calidad, pero no permite usar el micrófono, y el Perfil de Manos Libres (HFP), que sí permite usar micrófono, pero disminuye la calidad del audio.
De esta manera, con el audio mono, sólo reproduce un canal de audio en ambos oídos, a diferencia del estéreo, donde existe un canal independiente para cada oído, por lo que al usar el micrófono de un dispositivo Bluetooth Classic Audio no se puede escuchar simultáneamente la reproducción estéreo de alta fidelidad, y no se aprecian los efectos espaciales en juegos, películas y música.
Este diseño ofrece limitaciones para los dispositivos de audio actuales, ya que se estableció hace más de dos décadas, y Windows 11 y la mayoría de auriculares Bluetooth modernos admiten una compresión de audio mejorada y el doble de frecuencia de muestreo para HFP, por lo que Microsoft ha anunciado una nueva función en Windows 11 que permite que los dispositivos de audio Bluetooth de bajo consumo reproduzcan sonido en estéreo de alta calidad mientras usan el micrófono.
En una publicación en su blog, la compañía ha explicado que LE Audio se trata de una moderna arquitectura de transmisión de audio Bluetooth basada en una tecnología de bajo consumo de batería, que reemplaza A2DP y HFP con nuevos perfiles flexibles que utilizan un único perfil tanto para reproducción multimedia como para voz.
En concreto, LE Audio utiliza una compresión de audio mejorada y el Perfil de Telefonía y Medios (TMAP) requiere que los auriculares, tanto los de diadema como los que se introducen en el oído, admitan una fidelidad de audio de banda súper ancha aún mayor a una frecuencia de muestreo de 32 muestras por segundo al usar la voz.
De esta manera, al usar un dispositivo de audio LE con un PC con Windows 11 compatible con estéreo de banda súper ancha, el cambio al chat del juego ya no provocará una caída brusca de la calidad del audio. De hecho, Microsoft ha asegurado que el audio se mantendrá nítido y claro durante el chat del juego.
La compañía ha calificado el estéreo de banda súper ancha como una "revolución", y ha señalado que seguirá trabajando para ampliar "aún más" los límites de la calidad de audio. Así, Microsoft ha apuntado que en una futura actualización planea ofrecer reproducción de audio con calidad de CD para el chat de juegos y las llamadas de voz, tal y como ocurre cuando no se usa el micrófono.
AUDIO ESPACIAL EN LLAMADAS DE TEAMS
El gigante tecnológico ha explicado que esta nueva función también mejora las llamadas en aplicaciones como Microsoft Teams, ya que el audio espacial estará disponible por primera vez con Bluetooth LE Audio, y se puede activar en la configuración de audio de Teams cuando se usen auriculares o audífonos LE Audio con PC compatible con Windows 11.
En este sentido, el audio espacial en Teams añade estas señales espaciales para que la voz de cada persona provenga de la ubicación de su vídeo en la pantalla, como si estuvieran sentados en una mesa real, lo que facilita llamadas más naturales.
El audio espacial de Teams ya estaba disponible para auriculares con cable, pero al depender del audio estéreo no estaba disponible por Bluetooth.
Para acceder a esta nueva función se necesitarán auriculares Bluetooth, audífonos o un dispositivo de asistencia auditiva compatible con Bluetooth LE Audio, además de un ordenador con Windows 11 compatible con este sistema de audio.