El juicio por sedición contra el magnate hongkonés Jimmy Lai queda visto para sentencia tras los alegatos finales

El juicio contra el antiguo magnate de los medios de comunicación hongkonés Jimmy Lai por presuntamente conspirar con fuerzas extranjeras y publicar material sedicioso ha quedado visto para sentencia este jueves tras concluir los argumentos finales de la Fiscalía y la defensa ante un tribunal de West Kowloon.

"Informaremos a las partes (del veredicto) con la debida antelación", ha precisado la jueza Esther Toh después de que los alegatos finales arrancaran el pasado 18 de agosto tras ser pospuestos por un problema cardíaco del acusado.

El juicio contra Lai arrancó en diciembre de 2023, si bien el proceso ha quedado aplazado varias veces por distintas circunstancias, entre ellas las lluvias torrenciales y los problemas médicos de Lai, según ha recogido Hong Kong Free Press.

El opositor reconoció que durante una reunión en julio de 2019 le pidió al entonces vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence que apoyara a Hong Kong en el marco de las protestas prodemocráticas de aquel año, si bien "nunca" le exigió que tomara medidas en represalia contra China o las autoridades del territorio.

La Fiscalía entiende que Lai --quien lleva más de cuatro años en prisión preventiva desde su detención en diciembre de 2020-- usó el periódico que fundó, el 'Apple Daily', para alentar una campaña contra Pekín y atraer sanciones internacionales.

El opositor, uno de los organizadores de las grandes protestas de 2019 contra las ambiciones soberanistas de Pekín contra la autonomía territorial, actualmente está cumpliendo condena por un caso de fraude que ha denunciado como una persecución política.