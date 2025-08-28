Agencias

Delivery Hero, dueña de Glovo, facturó 7.185,8 millones hasta junio, un 18,9% más, pero rebaja previsiones

Por Newsroom Infobae

Delivery Hero, la plataforma alemana propietaria de Glovo, facturó 7.185,8 millones de euros en el primer semestre de 2025, lo que supone un 18,9% más en términos absolutos y un 24,2% más si se incluyen ajustes por motivos de inflación.

La división en la región de Asia reportó a la compañía 2.175,5 millones de euros y la de Oriente Medio y Norte de África, 1.991,7 millones de euros, un 10,5% más y un 22,3% más que un año antes, respectivamente.

Europa aportó 1.166,1 millones de euros, un 28,9% más, y el continente americano otros 512,6 millones de euros, un 21% más. A estas cantidades habría que sumar 1.521,2 millones de euros por la integración vertical de operaciones y detraer 181,3 millones de euros por consolidaciones.

Delivery Hero informó, a su vez, de que el valor bruto de las mercancías (GMV) procesadas ascendió a 24.615,9 millones de euros, esto es un 3,9% más en comparativa absoluta y un 8,5% en corregida. El resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado fue 410,7 millones de euros, un 70,7% más.

La cifra de negocio del segundo trimestre fue de 3.662,5 millones de euros, un 18,6% más. Después, el GMV se elevó un 2,9%, hasta los 12.243,4 millones de euros.

"Aprovechamos nuestro sólido comienzo de año para acelerar el crecimiento y ampliar la rentabilidad en el segundo trimestre. Hemos batido nuevos récords diarios de pedidos y me siento especialmente animado por nuestro rendimiento en Asia, donde hemos observado una clara mejora tanto en los pedidos como en el crecimiento del GMV", ha afirmado el cofundador y consejero delegado de Delivery Hero, Niklas Östberg.

PREVISIONES

La multinacional ha revisado a la baja sus previsiones para 2025. Así, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado se quedará entre los 900 y 940 millones de euros frente al rango previo de 915 a 1.025 millones de euros. El 'cash flow' será de 120 millones de euros, 80 millones menos.

No obstante, los ingresos deberían repuntar entre un 22% y un 24% en valores comparables, mejor que la mejora del 17% al 19% que en la estimación inicial.

