El Valencia CF traspasa al centrocampista Hugo Guillamón al Hajduk Split croata

El Valencia CF confirmó este martes que ha alcanzado un acuerdo con el Hajduk Split croata para traspasarle al centrocampista canterano Hugo Guillamón, un jugador que apenas había tenido oportunidades la pasada temporada y que firma por su nuevo club hasta 2027.

Formado en la Academia VCF desde los cinco años, el vasco, de 25 años, deja una entidad por la que ha pasado por todas las categorías inferiores desde su llegada en prebenjamines hasta su debut con el primer equipo en febrero de 2020 ante la Real Sociedad.

A partir de entonces se convirtió en pieza importante en el equipo blanquinegro, aunque la complicada pasada temporada perdió mucho protagonismo y sólo jugó 12 partidos en LaLiga EA Sports, con un total de 360 partidos.

"Durante estas cinco temporadas, Hugo Guillamón ha defendido el escudo del Valencia CF en 146 partidos oficiales, sabiendo representar los valores de nuestra Academia VCF y recibiendo, además, el reconocimiento de vestir la camiseta de la selección española en tres ocasiones. El club desea agradecer públicamente su compromiso y dedicación y le desea muy buena suerte en su próxima etapa profesional en Croacia", le despidió el conjunto 'che'.

Ahora, Guillamón buscará recuperar la sonrisa lejos de España, en un club histórico de Croacia como el Hajduk Split, donde Ivan Rakitic, exfutbolista del Sevilla FC y del FC Barcelona es el director deportivo y que este mismo día anunció también la llegada del defensa español Edgar González, cedido por la UD Almería y con opción de compra para el conjunto balcánico.