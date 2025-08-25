(Crónica) Un agónico gol de Ngumoha da el triunfo al Liverpool en Newcastle

El Liverpool se ha impuesto este lunes al Newcastle en Sant James Park (2-3), en el último partido de la jornada 2 de la Premier League, con un agónico gol del joven Rio Ngumoha en el minuto 100 de partido ante un equipo local que había igualado el partido a dos con un jugador menos tras la expulsión por roja directa de Anthony Gordon al filo del descanso.

Con sufrimiento, pero el Liverpool consiguió la victoria y el seis de seis ante el Newcastle. El actual campeón de la Premier tiró de épica y de un joven de 16 años, que debutaba con los 'reds' en partido oficial. Ngumoha sólo necesitó de cuatro minutos sobre el césped para convertirse en el héroe del partido con un postrero gol que volvía a darle la delantera en el marcador a su equipo.

Antes, el partido se le había puesto muy de cara a los pupilos de Slot con un gol de Ryan Gravenberch en el minuto 35, a lo que se sumó la expulsión del delantero del Newcastle Gordon tras una fea entrada a Virgil van Dijk en una de las últimas acciones de la primera mitad. Una superioridad numérica que aprovecharía el Liverpool nada más salir del vestuario doblando la ventaja con un tanto de Hugo Ekitike, que por tercer partido consecutivo volvió a marcar.

Pero cuanto todo parecía un triunfo plácido para que el vigente campeón, los locales tiraron de orgullo para igualar el marcador. Primero Bruno Guimaraes cabeceó un buen centro desde la izquierda de Valentino Livramento para recortar distancia, y después, William Osula, que entró al partido en el 76', aprovechó una indecisión en la defensa del Liverpool para empatar el duelo a menos de cinco minutos del 90.

Sin embargo, con el partido ya agonizando en los 11 minutos de añadido, Slot dio entrada al Ngumoha en un intento desesperado para llevarse el triunfo. Y el adolescente del Liverpool respondió definiendo a la perfección, con un remate con pierna diestra, una gran jugada colectiva de los 'reds', dando el triunfo a los suyos. Así, el Liverpool se une al Arsenal y al Tottenham como los únicos tres equipos que han vencido sus dos primeros partidos ligueros.