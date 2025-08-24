El colombiano Manuel Turizo celebra una fiesta latina en Nueva York con su gira "201 Tour"

Nora Quintanilla

Nueva York, 24 ago (EFE).- El colombiano Manuel Turizo celebró este sábado por la noche toda una fiesta latina en su concierto de la gira “201 Tour” en Nueva York, donde encendió al público a base de pop, reguetón, salsa, bachata, merengue y hasta regional mexicano.

A la pregunta de “¿Dónde están mis latinos?”, el público casi enteramente latino que llenaba el histórico teatro United Palace del Alto Manhattan, con capacidad para más de 3.000 personas, estalló en vítores y alzó carteles, camisetas y su querida bandera tricolor.

El artista de 25 años, con una simpatía y energía desbordantes, hizo un repaso a sus éxitos y un homenaje escénico al hogar de su inspiración, que es también el de su vida, y que da título a su último disco: un apartamento número 201 en la localidad de Montería (norte de Colombia).

Y es que, pese a su juventud, el cantante acumula ‘hits’ desde que despuntó en 2017, con solo 17 años, con la pegadiza “Una lady como tú”, hasta el día de hoy, y tiene numerosos temas con otras estrellas, como “Vagabundo”, compartido con Sebastián Yatra y Béele, o “Una vaina loca” con Ozuna, que causaron furor.

También dedicó a sus seguidores mexicanos "De lunes a lunes", que interpreta con Grupo Frontera, y "Una cerveza", con Fuerza Regida, y que entonó con el acompañamiento de su banda de músicos, recordando con humildad que su música "empezó a ser famosa en México".

"Espero que se lo disfruten, vinimos a gozar y a pasarla bien", declaró el artista, que hizo de maestro de ceremonias, elogiando a las "reinas" y las "lobas" antes de interpretar "Copa Vacía", compartido con Shakira, o pidiendo a la gente a expresar sus sentimientos con la balada "Quiéreme mientras se pueda".

Turizo, que lució una gorra con la enseña “201”, se movió por un escenario diseñado como las salas de una casa y decorado con una mesa, una cama en la que se tumbó, o un ropero en el que se cambió de ‘look’ protegido por un juego de sombras y luces sugerente, para deleite de sus fanáticas.

Y fue precisamente allí, entre las paredes translúcidas de la casa y bañado por focos de color, donde decidió interpretar con su potente voz solo acompañada de un piano, "Dios te cuide" y "Esclavo de tus besos", que dejaron a la audiencia con el corazón en un puño.

Una enorme pantalla horizontal retransmitía en directo los gestos del cantante, que se movía con soltura delante de un camarógrafo, como en un videoclip, y que hizo a los asistentes partícipes del espectáculo.

Por ejemplo, pidió mostrar el cómico cartel de unos fans que decía "Viva el chorizo", en un juego de palabras con su apellido, y bajó a felicitar a una joven cumpleañera que le pedía un selfi en un letrero escrito a mano.

Aunque, sin duda, los momentos estelares del recital se los llevó "La bachata", pues muchos de los allí presentes eran dominicanos, una gran población en Nueva York, y tras exhibir sus expertos pasos con una bailarina, repitió los coros 'a capella' junto al público entregado a la letra.

El ritmo continuó 'in crescendo' hasta el final, cerca de la medianoche, con Turizo descamisado y bailando sin parar con su equipo entre columnas de humo, hasta que se despidió con merengues explosivos como "Enhorabuena" y "El merengue", agradeciendo profusamente el apoyo.

El artista comenzó en junio su gira "201 Tour", que lo ha llevado por varios países de Latinoamérica; ahora está sumergido en la parte estadounidense, antes de volver en septiembre a Suramérica y emprender el vuelo hacia Europa en octubre. EFE