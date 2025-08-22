Luis Merlo se sincera sobre el bullying que sufrió en su infancia por ser hijo de actores

Luis Merlo se ha quedado este verano sin vacaciones, pero no puede estar más feliz, ya que acaba de estrenar 'Un Dios Salvaje', de la francesa Yasmina Reza, en el Teatro Alcázar de Madrid. Una obra dirigida por Tamzin Townsend y protagonizada, además de por el popular actor, por Natalia Millán, Clara Sanchis y Juanan Lumbreras, que promete convertirse en uno de los grandes éxitos de la temporada en Madrid.

Un nuevo e ilusionante proyecto que el hijo de María Luisa Merlo y el recordado Carlos Larrañaga ha presentado ante las cámaras, revelando qué vamos a ver en esta nueva versión -tras la protagonizada por su cuñada Maribel Verdú y Aitana Sánchez-Gijón en 2008, producida por su hermano Pedro Larrañaga- de uno de los textos teatrales más aclamados del siglo XXI.

"Pues vamos a ver cómo, con la excusa de una reunión de unos padres, porque los niños se han peleado, han tenido una pelea, una típica, acaban matándose, de algún modo, los padres, porque son muchísimo más salvajes que los hijos. Y tienen muchas cosas contenidas y mucho tiempo de si no resetear las relaciones y empieza la guerra, no solo entre esas dos parejas, sino entre las parejas, entre ellos, un poquito. Empiezan a decirse cosas que quizá, si no se sucede, si no se sucede este encuentro, no sucede, no habrían dicho. Todo en una clave de humor" adelanta, sin ocultar lo emocionado que está con este nuevo reto profesional.

Un argumento que ha provocado que Luis, con una sólida trayectoria de 4 décadas en el mundo de la interpretación, eche la vista atrás para recordar el bullying que sufrió en su infancia por ser hijo de dos de los artistas más importantes de la época: "Por ser una familia distinta, ser una familia de actores. En la época que yo nací, año 66, todavía vivía Franco. Se vivía en una España muy diferente en la cual la educación era mucho más severa y había un mundo muy oscuro, que eran las calles de Madrid, lo recuerdo como oscuro, con tres farolas, unos edificios sin iluminar. Y llegar al teatro y como un niño decir, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué hay tanta luz? Un niño bien pequeño, ¿por qué hay tanta luz? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto tan especial? Donde la gente es libre a nivel sexual, los homosexuales, las madres solteras, los que no estaban casados... cosas que eran impensables entonces, que eran antiquísimas y pretéritas, pero existían. Entonces, por causa de esto, yo sufrí mucho bullying en el colegio, mucho" confiesa. "Un hijo de actores, nieto de actores, no estaba bien visto, no lo estaba aún, y por eso recibí bastantes ataques" se lamenta.

Volviendo al presente, el intérprete nos cuenta que trabajar en 'Un Dios Salvaje' está siendo una experiencia "muy bonita". "Tamzin Townsend, de verdad, es una directora, es el cuarto proyecto que hago con ella, es una directora maravillosa. Y luego, mis compañeros y yo. Llevamos un viaje de un año con otra función anterior a esta, 'Conspiranoia', y verdaderamente nos conocemos lo suficiente, o que nos conocíamos. Natalia hace 42 años, que somos amigos, y Clara, este 28 de junio, Clara Sánchez y yo hicimos 40 años de profesión, y la primera vez que nos subimos a un escenario en el Teatro Romano de Mérida fue juntos. Y entonces, ahí, tenemos una complicidad que en el proceso de buscar los personajes que están más vulnerables, no había que demostrar nada a nadie, había sencillamente que bucear hasta encontrarlos" explica.

No es su único proyecto, ya que como desvela continuará en 'La que se avecina'. "Acabamos de terminar de grabar la última temporada, que está por emitir, y ya es un hecho que el año que viene volvemos a hacer otra temporada. Y teatro, y teatro, y teatro, y mucho" adelanta.

Y aunque asegura que se siente muy a gusto tanto en televisión como en teatro, confiesa que "donde hay más magia es en el teatro". "En este trabajo nuestro y en cualquiera que tenga que ver con nuestro mundo, te llaman a las diez de la noche y hay que salir corriendo. Y escuchar muchas risas, y mucha aprobación, y mucha felicidad por parte del público" apunta.

Es precisamente 'Un Dios salvaje' el motivo por el que este año se ha quedado sin vacaciones. Y aunque reconoce que "ya sé que no es bueno para salud, me gusta mucho lo que hago. Estoy cansado, pero tan feliz que se me quita el cansancio inmediatamente".

Por último, Luis nos ha contado cómo se encuentra su madre, la gran María Luisa Merlo, que el próximo 6 de septiembre cumplirá 84 años al pie del cañón: "Maravillosa. Mi madre es una de las personas más jóvenes y más modernas que yo he conocido en mi vida, pero ya quisiéramos tener esa cabeza. Muy bien, está estupenda. Haciendo su función y su gira, y todo fantástico".