Rosa Benito reacciona con indiferencia al preocupante deterioro de Amador Mohedano, ¿con nuevo amor a la vista?

A punto de cumplirse un mes de su ingreso de urgencia en un hospital de Jerez de la Frontera tras sufrir un fuerte dolor abdominal, Amador Mohedano se encuentra en el punto de mira después de que su hija Rosario Mohedano compartiese varias imágenes en redes sociales de sus vacaciones familiares en Chipiona en las que se le ve visiblemente más delgado y desmejorado.

Ante la preocupación por su estado de salud, el hermano de Rocío Jurado ha roto su silencio en conversación telefónica con el colaborador de 'Vamos a ver' Omar Suárez para lanzar un mensaje tranquilizador y revelar cómo está. "Mi hija hace una foto con toda su buena intención, la ha puesto en las redes sociales y por ahí viene el escándalo, pero yo estoy bien. Aquí hay todavía mucho tío en este cuerpo, como dice la canción de la Jurado", ha asegurado con su característico sentido del humor.

Como ha explicado, "después de que me dieran el alta tuve un problema con la circulación porque se me hincharon los pies de una forma que parecían las patas de un elefante... Y claro, yo tengo un tratamiento, unos medicamentos que me los tomo todos los días, 6 pastillas. Lo que pasa es que me tengo que ir recuperando". "Me he quedado más delgado, lo sé, estoy como cuando vine de la isla", ha reconocido haciendo referencia a su paso por 'Supervivientes' en 2014, insistiendo en que no hay motivo de preocupación porque se encuentra bien.

Ajena completamente al delicado trance que atraviesa Amador, del que se separó en 2013 tras 35 años juntos y cuatro hijos en común -Chayo, Fernando, Salvador y Amador Jr.- Rosa Benito está atravesando uno de los momentos más tranquilos y plenos de su vida y, como se rumorea a raíz de los misteriosos mensajes que ha compartido en redes sociales hablando de su felicidad al sentirse admirada por alguien.

¿Nuevo amor a la vista mientras su exmarido vive un complicado trance de salud? La que fuera cuñada de Rocío Jurado ni confirma ni desmiente en su reaparición ante las cámaras, aunque no ha podido evitar una sonrisa enigmática cuando le hemos preguntado si hay alguien especial en su vida: "Estoy súper bien. Enamorada de la vida" se ha limitado a reconocer.

Eso sí, sobre Amador y la preocupación que existe en torno a su estado tras las imágenes compartidas por su hija Rosario, ni una palabra, dejando claro que no tiene nada que decir sobre su exmarido, con el que no tiene ningún tipo de contacto desde que hace meses decidió bloquearle en redes sociales por su insistencia a la hora de mandarle mensajes.