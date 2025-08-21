Ra Castillo, íntimo amigo de Gabriela Guillén, se moja tras su portada junto a Bertín Osborne y su hijo

Para sorpresa de propios y extraños, y cuando pensábamos que Bertín Osborne no había dado ningún paso al frente respecto al hijo que tiene en común con Gabriela Guillén, el cantante y la paraguaya protagonizan la portada de la revista '¡Hola!' en un reportaje irrepetible en el que presentan pública y conjuntamente -aunque en las imágenes posan por separado para evitar malentendidos, o transmitir una imagen de familia feliz que nada tiene que ver con la realidad a pesar de que su relación es cordial- al pequeño, de año y medio y cuyo nombre es Arian David, como ha revelado por primera vez la esteticien.

Una exclusiva que ha dejado a muchos sin palabras y que no ha dudado en comentar Raúl Castillo, íntimo amigo de Ana Obregón o Arantxa de Benito, y una de las personas más cercanas a Gaby en los últimos tiempos: "A mí lo que me parece es una portada preciosa. A mí me ha encantado. Lo habíamos hablado ya y me ha parecido, hombre, entiendo que sorprenda, pero es que es muy bonita, la verdad" ha expresado, desvelando que es un tema que ya había hablado con la ex de Bertín y que no le ha cogido 'desprevenido'. "Yo sabía lo de esta portada, sí, sí" confiesa.

Como asegura, "de lo que se trata" este reportaje conjunto es de que "el pequeño pueda recibir el amor de su papá y de su mamá. Y eso es lo principal y lo más bonito". "Y es lo que yo creo que se consigue con esta portada tan bonita" defiende.

Aunque él era de los pocos que había tenido la suerte de conocer al pequeño, Ra -como le llaman cariñosamente sus amigos- afirma orgulloso que es "precioso, es un muñeco. Se parece a ella pero también un poco a Bertín, tiene mezcla de los dos. Pero es precioso, es precioso. Es un bebé precioso".

"Estuvimos en la gala de Infancia sin fronteras en Marbella -que se celebró a principios de agosto- y ella ya comentaba allí que estaban las cosas mejor. Y mira, qué maravilla que a la vista está" apunta, convencido de que este posado de Gabriela y Bertín con su hijo "es una buena noticia yo creo que para todo el mundo, por supuesto que sí".

Tras el revuelo que se ha creado tras la publicación de '¡Hola!', el conocido relaciones públicas reconoce que todavía no ha podido hablar con la paraguaya: "No, yo no he hablado con ella. O sea, yo me he comprado hace un ratito la revista para verla, que me ha encantado el reportaje. Es precioso, sobre todo, ver lo precioso que es David, que es un muñeco. No me extraña que Gabriela esté que se le caiga la baba, porque es una maravilla. Y no he hablado con ella, pero me imagino que lógicamente estará muy contenta, por eso lo han hecho" afirma conociéndola como la conoce.

Respecto a las críticas que están sufriendo tanto Gabriela como Bertín por exponer a su hijo en una portada después de todo lo que ha pasado en este año y medio, Raúl cree que "si se hace se critica y si no se hace también se critica". "Te quiero decir, eso es una decisión que no nos incumbe a nadie, solo a sus padres. Y lo han considerado oportuno, y a los demás no nos tiene que parecer ni bien ni mal. A mí personalmente me parece muy bien, ¿sabes? Pero es una decisión de ellos dos como adultos, y me parece muy bien" sentencia.

Aunque para muchos continúa siendo una gran desconocida, su amigo asegura que "Gabriela es divina, maravillosa, no es una mujer polémica, ni de... Es una... con una energía muy bonita, es una persona muy buena, muy bonita, y una madraza, y no es una persona de discutir y todas estas cosas, no, no. Ella es una... muy buena gente".

Sin embargo, evita mojarse cuando le preguntamos si continuará el acercamiento entre la modelo y Bertín. "Eso lo saben ellos, yo qué sé, yo no tengo ni idea, pero yo me alegro mucho lógicamente porque si se llevan bien, quién más sale ganando es el pequeño que es lo principal" afirma rotundo, reivindicando que lo más importante es que el niño sea feliz.

"Lo que deseo de corazón es que fluya como están las cosas de bien, como se ve, porque el principal beneficiado es el pequeño, que es de lo que se trata todo esto. Y es el principal motivo de todo, de esta conversación y de esta portada y de todo, así que... esas cosas ya personales que ellos hablen, son cosas de ellos que yo ahí ni entro ni salgo y lo que ya hablo en privado con Gabriela es para nosotros, pero bueno, sí, obviamente, sí que sabía de esta portada y me alegro mucho. Y ella está guapísima, por cierto. Está espectacular de guapa" añade, apuntando que aunque "ni corto ni opino" sobre si Bertín ejercerá de padre a partir de ahora con el pequeño, también le considera "un pedazo de tío".

Una portada con la que su mejor amiga, Ana Obregón, asegura que estará "de acuerdo" porque "como respeta que haga cada cual lo que quiera con su vida sin hacer daño a los demás, pues si ellos lo han decidido, le va a parecer fantástico". "Así que que seamos todos muy felices y que la paz nos dure a todos" ha concluido, deseando que tanto el cantante como Gabriela "tengan salud para que ese niño se críe fantásticamente bien, porque el cariño de su padre ya se ve que lo tiene y eso es muy bonito, claro que sí".

Desde que nació su hijo, a Gabriela no le han faltado candidaos "porque es un pivón, es guapísima y está espléndida", como afirma Ra, que expresa que si no ha encontrado el amor tras su ruptura con el cantante es porque "cuando pasan estas cosas, quizás las personas nos queremos tomar un poquito de aire para recuperarnos y aparte fue todo como muy sonado y se habló mucho y tal, entonces, bueno, un poquito de aire, yo creo que siempre viene bien en esta situación y me parece muy bien tanto que el uno que el otro haga lo que les nace".